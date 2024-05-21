Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kırklareli’nde yaşayan Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Tutaş için Hızırbey Camisi'nde tören gerçekleştirildi.

Törene Tutaş'ın ailesinin yanı sıra Kırklareli Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu katılım gösterdi.

aw209559-02.jpgCenazeye aile ve kamu görevlileri dışında çok sayıda vatandaş da katıldı.

Tutaş'ın cenazesi askeri törenle öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

aw209559-03.jpg

Son Haberler
Damadın kahvesine deterjan köpüğü koydular. Görüntüyü paylaşan geline tepki yağdı Yaşam
Damadın kahvesine deterjan köpüğü koydular. Görüntüyü paylaşan geline tepki yağdı
Ali Koç üstünü çizdi. Derbi bile fikrini değiştiremedi Spor
Ali Koç üstünü çizdi. Derbi bile fikrini değiştiremedi
Hamile eşini katletti ‘Pişmanım’ dedi ‘ağırlaştırılmış müebbet’ yedi Gündem
Hamile eşini katletti ‘Pişmanım’ dedi ‘ağırlaştırılmış müebbet’ yedi
Kümese giren sansar tavukları telef etti Yerel Haberler
Kümese giren sansar tavukları telef etti
Gaziantep’te kaçak plaka operasyonu Yerel Haberler
Gaziantep’te kaçak plaka operasyonu
Fatih Altaylı Ali Koç'a meydan okudu: 'Haddini bildireceğim' Spor
Fatih Altaylı Ali Koç'a meydan okudu: 'Haddini bildireceğim'
Türkiye'de ilk kez yapıldı. Beşiktaş turnuvaya damgasını vurdu Spor
Türkiye'de ilk kez yapıldı. Beşiktaş turnuvaya damgasını vurdu