Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Tutaş için Hızırbey Camisi'nde tören gerçekleştirildi.

Törene Tutaş'ın ailesinin yanı sıra Kırklareli Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu katılım gösterdi.

Cenazeye aile ve kamu görevlileri dışında çok sayıda vatandaş da katıldı.

Tutaş'ın cenazesi askeri törenle öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.