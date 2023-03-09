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Kıbrıslı voleybolcuların öldüğü otelin demir ve karotlarına  inceleme

Adıyaman’daki depremde yıkılan İsias Otel 35 Kuzey Kıbrıslı Türkiye Cumhuriyeti voleybol kafilesi ile 30 tur rehberinin ölümüne neden olmuştu. Otel enkazından Cumhuriyet Savcısı kontrolünde karot ve demir örnekleri alındı. 

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 10:25
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Kıbrıslı voleybolcuların öldüğü otelin demir ve karotlarına  inceleme

Kıbrıslı voleybolcuların öldüğü otelin demir ve karotlarına  inceleme
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Adıyaman’daki İsias Otelde konaklayan 35 Kuzey Kıbrıslı Türkiye Cumhuriyeti voleybolcusu olan öğrenci ve öğretmen ile  30 tur rehberi olmak üzere onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada otelin sahibi Ahmet Bozkurt ve yöneticileri Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt tutuklanmıştı.

Sanık avukatlarının mahkemede, otelin yanında bulunan diğer otelin yıkılmasına yan taraftaki binaların yıkılmasının sebep olduğu yönündeki savunması üzerine, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemede bulundu.

İncelemede uzman kişiler tarafından hem İsias Otel hem de batısında yıkılan binalardan karot ve demir örnekleri alındı. İsias Otel yanındaki diğer binalardan alınan karot ve demir örneklerinin o binalar için yürütülecek soruşturmalar içinde delil niteliğinde olacak.

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