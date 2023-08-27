Kıbrıs’ta Rumların tansiyonu artırmasının ardından Türk savaş gemileri KKTC limanlarına gidiyor

KKTC, Pile köyüne kolay ulaşım sağlamak için yol yapım çalışmalarına başlamasının ardından Birleşmiş Milletler ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gelen tepkiler adada gerilimi tırmandırmıştı.

Gerilime karşın devam eden inşaat çalışmalarında arbede yaşanırken, çifte standart uygulamakla suçlanan BM askerleri Türk topraklarından Yeşil Hat’a geri itildi.

TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ KIBRIS'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Kıbrıs'taki gelişmeler sonrasında Türk savaş gemileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne kentlerindeki limanlara ziyaret gerçekleştirecek.

KKTC GÜVENLİK KUVVETLERİ DUYURDU

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamada, TCG Bandırma korvetinin Gazimağusa, TCG Bartın korvetinin de Girne Limanı'nı ziyaret edeceği şu şekilde açıklandı:

"30 Ağustos 2023 tarihinde 10.00-17.00 saatlerinde TCG Bandırma (F-502) korveti Gazimağusa Limanı'nda, TCG Bartın (F-504) korveti ise Girne Limanı açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacaktır."