Türk düşmanı ABD'li senatör Kıbrıs gerilimi sonrası Türkiye ve Türk askerini hedef aldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) ziyaret eden ABD'li senatör Bob Menendez, Türkiye ve Türk askerini hedef alan skandal ifadeler kullandı. Türkiye karşıtlığı ile tanınan Menendez, Pile Yolu gerginliğini ‘kabul edilemez bir saldırı’ olarak nitelendirerek, Türk askerleri adadan çekilene kadar mücadelesinin süreceğini ifade etti. Menendez’in bu sözleri Yunan basınında geniş yer buldu.

TÜRKİYE VE TÜRK ASKERLERİNİ HEDEF ALDI

Menendez, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ve Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu ile görüştü. Görüşmelerde, geçtiğimiz günlerde Türk askeri ve BM askerleri arasında yaşanan Pile Yolu gerginliği de gündeme geldi. Menendez, Pile'de yaşananları ‘kabul edilemez bir saldırı’ olarak niteleyerek, Türkiye’yi suçladı.

Türk askerlerine ‘işgalci’ diyerek hedef alan Menendez, “Bugüne kadar 40 bin Türk askeri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin %36'sını yasadışı bir şekilde işgal ederek burayı dünyanın en militarize yerlerinden biri haline getirdi” dedi.

"TÜRKİYE KIBRIS'I İLHAK ETMEK İSTİYOR"

Türkiye’nin Kıbrıs’taki toprakları ilhak etmek istediğini iddia ederek, GKRY yönetimini uyaran Menendez, “Tetikte olmalıyız, Erdoğan her an fikrini değiştirebilir” dedi.

ABD’nin Kıbrıs’ın adalet, yeniden birleşme, barış ve güvenlik mücadelesinde desteklenmesinde önemli bir rol oynayacağına inandığını söyleyen Menendez, Türk askerlerinin tamamen adadan ayrılmasına kadar Kıbrıs için mücadelenin sona ermeyeceğini söyledi.

MADALYA TAKTILAR

Yaptığı görüşmelerin ardından Başpiskoposluk Sarayı'na geçen Menendez'e, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 3. Georgios tarafından ‘Havari Barnabas Altın Madalyası’ takdim edildi.

Türkiye karşıtlığı ile bilinen Menendez’in provokatif açıklamaları Yunan medyasında manşetlere taşındı. Gazeteler, Menendez’in işgal uyarısında bulunduğunu ve BM’yi göreve çağırdığını yazdı.