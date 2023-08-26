KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Rum tarafındaki cami saldırısına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki bir camiye gerçekleştirilen molotofkokteylli saldırıya tepki göstererek, "Bu menfur saldırı, hoşgörü ve insanlığın ortak değerlerini koruma çabasını yönelik bir saldırıdır" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan, Rum tarafındaki cami saldırısına tepki

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY’nin Limasol kentindeki Köprülü İbrahimağa Köprülü Cami’ye (Cedit Cami) gerçekleştirilen saldırıya yönelik açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, saldırının kundaklama girişimi olduğunu belirterek, “Saldırı, demokrasi ve fikir özgürlüğü ile açıklanması mümkün olmayan, dünya üzerinde 2 milyardan fazla insanın inancına ve kutsal değerlerine yönelik yapılan düşmanca bir öfkenin tezahürüdür” ifadelerini kullandı.

"BU TÜRDEN ÇAĞ DIŞI SALDIRILAR TÜM DÜNYA İNSANLIĞINA YÖNELİK BİR TEHDİT"

Tatar, “Unutulmamalıdır ki farklı kültürler ve dinler arasında hoşgörü, dünyevi barış ve uyumun temel taşıdır ve farklı inançlara mensup halkların birbirine olan saygısı ve anlayışı için elzemdir. Tarih boyunca birçok medeniyetin varlığını sürdürebilmesinin temel nedenlerinin başında dinler ve kültürler arası hoşgörü gelmektedir. Farklı dinlerin ve kültürlerin birbirini anlamaya ve saygı göstermeye yönelik çabaları, toplumsal huzurun korunmasını sağlar. Bu nedenledir ki yaşanan bu menfur saldırı, hoşgörü ve insanlığın ortak değerlerini koruma çabasına yönelik de bir saldırıdır aynı zamanda” ifadelerine yer verdi. Tatar, “Tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar karşısında faillerin ivedilikle yargı karşısına çıkarılmasının gerekliliğine dikkat çekerken, bu türden çağ dışı saldırıların tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdit olduğunu ve dünya barışını dinamitlediğinin altını çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN ÜSTEL: “RUM TARAFINDA EGEMEN OLAN FAŞİST ZİHNİYETİN VARLIĞININ BİR İSPATI”

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de camiye yönelik saldırıya tepki gösterdi. Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “Limasol'da bulunan Cedit Cami’ye kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli ile düzenlenen saldırıyı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Bu çirkin saldırı özelde Güney Kıbrıs'ta yaşayan Müslüman kardeşlerimize, genelde ise tüm İslam alemine yapılmış bir saldırıdır. Yaşanan saldırıda can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Kıbrıs adasında ezelden beri Kıbrıslı Türklere yönelik yapılan buna benzer İslam karşıtı tehditkar saldırılar, Rum tarafında egemen olan faşist zihniyetin varlığının bir ispatıdır” ifadelerini kullandı.

Üstel açıklamasını şu şekilde sürdürdü:


“Rum Yönetimi, ibadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde bir an önce gereken önlemleri almalıdır. Bu tür saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, bütün insanlık için ortak tehdit oluşturmaktadır. Ne yazık ki birçok defa yapılan bu ve benzeri saldırıların faillerinin bulunmasında başarısız olan Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu son saldırıyla alakalı faillerin derhal yakalanması için gerekli soruşturmayı sözde değil, fiilen başlatmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını temenni ediyorum. İslam karşıtlığının göstergelerinden biri olan bu saldırı ve buna benzer eylemlerin son bulmasını umuyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.”

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