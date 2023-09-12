BM askerleri KKTC toprağına girdi. KKTC güvenlik güçlerine saldırdılar

Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) toprağında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerlerine müdahale etmeye çalışarak saldırdı.

BM askerleri KKTC toprağına girdi. KKTC güvenlik güçlerine saldırdılar

Dün KKTC topraklarındaki Burhan Tan Sokak'ta, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerlerinin iş makineleri kullanarak ot temizleme işlemi yaptığı sırada meydana gelen olayda, BM Barış Gücü askerleri Türk tarafına girdi.

ASKERLERDEN BİRİ DARP EDİLDİ

Bu esnada BM Barış Gücü askerlerinin, müdahale etmeye çalıştıkları Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerlerinden birini darbettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM’nin Pile-Yiğitler Yolu konusunda yaşananları hazmedemediğini, dolayısıyla agresifleşerek böyle bir tutum içine girdiğini kaydetti.

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“GEREKTİĞİNDE TEPKİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ”

BM Barış Gücü askerlerinin yaptıklarının kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, "Gerektiğinde tepkimizi ortaya koyacağız. Bu, emin olun yanlarına kalmayacak." dedi.

Ayrıca, konuyla ilgili olarak BM Barış Gücü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tüm Barış Gücü askerlerinin en yüksek standartlarda hareket etme yükümlülüğü bulunuyor ve daima yaptıkları eylemden sorumlu tutulurlar. Kapsamlı bir soruşturma sonrasında uygun bir biçimde harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ASKERLERİMİZ YUMRUKLANDI"

Öte yandan, KKTC eski Cumhurbaşkanı Denktaş'ın danışmanı, Kıbrıslı gazeteci Sabahattin İsmail, bölgede tam olarak neler olduğunu sosyal medya uygulaması X'te anlattı.

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Sözlerine, "BM Barış Gücü askerleri Lefkoşa'da Türk arazisinde Türk askerine saldırdı. Lefkoşa'da Ledra Palace bölgesinde Burhan Tan sokaktaki saldırıda bazı askerlerimiz BM askerlerince yumruklandı" diyerek başlayan İsmail, şöyle devam etti:

"BM askerlerimiz tarafından temizlenen arazinin ara bölgede olduğunu iddia ederek araziden çıkılmasını istedi. Oysa BM geçmişte arazinin Türk bölgesinde olduğu kabul etmişti ve temizlik de yıllardır askerimiz tarafından yapılıyordu. BM askerleri buna rağmen bugün bölgeye giden askerlerimizi engellemeye kalkıştı ve saldırgan tutum sergiledi. BM Barış Gücü tarafsızlığını tamamen yitirdi. Artık KKTC'den çıkarılmalı. Gazimağusa kampları ve Maraş içindeki gözlem postaları boşaltılmalı. KKTC DİB'lığı BM'yi protesto etti ama BM gerginlik politikasında ısrarlı..."

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