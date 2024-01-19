Kibrit kebabı nasıl yapılır?

Malzemeler

250 gram kıyma

3 adet patates

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kase yoğurt

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam maydanoz

Hazırlanışı

Tavaya yağı alınır ve yemeklik doğranarak soğan ve sarımsağı kavurulur.

Kırmızı biber de eklenilerek sotelemeye devam edilir.

Üzerine kıymayı alınır. Tereyağı da eklenir kavurulmaya devam edilir.

Tuz ve baharatlar da eklenir altı kapatılır.

Patatesleri kibrit şeklinde kesilir.

Kızgın yağda kızartılır. Patatesler servis tabağına alınır. Çırpılmış yoğurt dökülür. Üzerine kıymayı ilave edilir.

Afiyet olsun.