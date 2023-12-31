Kılıçdaroğlu 13 yıl yerinden oynatmamıştı. Özgür Özel hemen kaldırdı

CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan makam odasında 13 yıl CHP Genel Başkanlığı yapmış olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlık koltuğuna oturduğundan beri, kendisine engelli bir ressam olan Muhammet Yalçın’ın hediye ettiği tabloyu kaldırdı.

Kaldırılan tablo yerine ise Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybedenlerin isimlerin yer aldığı tabloyu astı.

Tabloda; Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Berkin Elvan, Hasan Ferit Gedik, Medeni Yıldırım, Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Ahmet Atakan’ı bir arada gösteriliyor.

Özgür Özel’in astığı tabloyu Faruk Tarınç çizdi.

NE OLMUŞTU?

4 Kasım tarihinde yapılan CHP 38. Kurultayında 13 yıl CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa Milletvekili olan Özgür Özel’e karşı kurultayı kazanamamış ve 13 yıl sonra Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel’e devretmişti.

Kurultayda 1366 delege oy kullanmış ve ilk tur oylamasında Özgür Özel 682, Kılıçdaroğlu ise 664 oy almıştı. İkinci tura kalan seçim birkaç saat aranın ardından yapılmış ve bu tur sonucunda Özel 812, Kılıçdaroğlu ise 536 oy almıştı. Kurultayda Divan Başkanı görevi ise İBB başkanı Ekrem imamoğlu’na verilmişti.