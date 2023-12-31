CHP'den süper kupa bildirisi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serhat Ağa
CHP'den süper kupa bildirisi
Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray süper kupa finali öncesinde Suudi yönetiminin Atatürk hazımsızlığı kriz çıkarmış ve iki takım da maça çıkmama kararı almıştı. CHP krize ilişkin süper kupa bildirisi yayımladı.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finalinin Suudi Arabistan’da oynanması kararı alınmış, alınan karar her ne kadar tepki görse de TFF bu karardan geri dönmemişti.

Maç günü maçın başlamasına saatler kala, maç öncesi ısınmaya Atatürk tişörtleri ile çıkma ve Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün yer aldığı pankart ile çıkmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray’a Suudi yönetim izin vermemiş ve iki takımın yönetimi Atatürk yasağına karşın maça çıkmama kararı aldıklarını duyurmuştu.

CHP’DEN BİLDİRİ

Ana muhalefet partisi CHP, bugün yayımladığı bir bildiri ile Atatürk ve Milli değerlerimize saygı göstermeyip tahammül edemeyen Suudi yönetimini kınadıklarını açıkladı. Cumhuriyetimizin 100. Yılında süper kupa finalinin başka bir ülkede oynanması kararını daha önce defalarca kez eleştirdiklerini ve bu maçın ülkemizde oynanması gerektiğini talep ettiğini belirten CHP, bu kararın alınmasının iktidar tarafından finansal imkânlar doğrultusunda olduğunu belirtti.

Bildirisinde AKP’yi eleştiren CHP aynı zamanda maça çıkmayarak milli değerlere sahip çıkan takımları da takdir ettiklerini açıkladı.

CHP bildirisinde Türkiye’nin yarınlarında bu saygısızlığı yapanların, bu kirli pazarlıkta olanların yaptıklarının yanlarına kalmayacakları söylemi de yer aldı.

İşte o bildirge:

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