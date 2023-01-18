Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileri ile akşam yemeğinde buluştu.

Yemeğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut da katıldı.

Kılıçdaroğlu’na yemekete; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile AB Uyum Komisyonu üyesi Milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir eşlik etti.