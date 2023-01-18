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Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile bir araya geldi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin Türkiye’de görevli büyükelçileri ile dün akşam yemeğinde bir araya geldi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 01:21
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Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileri ile görüştü

Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri ile bir araya geldi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileri ile akşam yemeğinde buluştu.

Yemeğe, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut da katıldı.

Kılıçdaroğlu’na yemekete; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile AB Uyum Komisyonu üyesi Milletvekilleri Özkan Yalım, Türabi Kayan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Sibel Özdemir eşlik etti.

 

Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileri ile görüştü

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Küresel iblislerin toplandığı Davosa giden babacan gibi bu da
18.01.2023 01:42
Şeytani küresel iblislere uşaklık etme peşinde  
 
Bay kemal küreselci iblislere alibebecan ile çok iyi hizmet eder
18.01.2023 01:39
Bu küreselcilerden halk ve ülke yararına hayırlı bir şey olmaz.  
 
Oğuzhan
18.01.2023 01:27
Fetocu babacanın baykar çıkışı seçimi kaybettirdi altılı masaya geçmiş olsun, ben dahil oy vermem altılı masaya ve sandığa gitmeyecem . baykar beton dökmüyor yollara kara zift dökmüyor .  
 
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