Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı’nın mahkemelere yaptığı baskıyı böyle anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki davadaki bir dilekçeden söz etti. Söz konusu davanın taraflarından iri Azerbaycan’ın devlet enerji şirketi SOCAR, öbürü Mübariz Mansimov’un şirketi Palmali Holding.

Hakimlerin tasfiye edildiğinin iddia edildiği davanın dilekçesinde karara müdahale edildiği ve hakimlerin görevden aldığı görüldü:

Yeni kabine ile beraber muhtemel adalet bakanının açıklanacağı günün bir gün öncesine denk gelecek şekilde, adeta yangından mal kaçırırcasına 1 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, HSK 1. Dairesi’ne giderek ve bu dosyanın önemini kurul üyelerine anlatarak Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin iyiliği için davanın mutlak bir şekilde SOCAR lehine sonuçlanması gerektiğini, Türkiye devletinin menfaatinin bunu gerektirdiğini ve mahkeme heyetinin ‘arıza çıkartarak’ duruşmayı ertelettiğini söyleyerek eski heyetteki ‘arıza çıkartanları’ görevden alarak onların yerine yeni atamalar yaparak yeni bir heyet oluşturulmuştur.

KILIÇDAROĞLU’NDAN DAVAYA TEPKİ: NERON ROMA'YI YAKTI. ERDOĞAN DA TÜRKİYE'Yİ YAKIYOR

Kılıçdaroğlu, kararına müdahale edilen davayı hatırlattı:

Barış Terkoğlu 10 Temmuz'da bir yazı yazdı. Yargıdaki bozulmayı anlattı ve o yazı karşısında bekledik ki Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama gelir, 'böyle bir şey yoktur.' diye. Bu yazı çok önemli ama şu an adeta sahipsiz. Bu yazıdaki soruları bir yazı haline getirdim.

Önceki Adalet Bakanı Bozdağ döneminde HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç ve bakan yardımcısı Hasan Yılmaz, seçimlerden önce nisan ayında İstanbul 10. Ticaret Mahkemesi Başkanı Ramazan Acar'ı kendileriyle görüşmek üzere çağırdılar mı?

Ankara'da yapılan görüşmede Halil Koç ve Hasan Yılmaz, Mahkeme Başkanı Ramazan Acar'ı tehdit etti mi, etmedi mi? Davanın mutlak firma lehine sonuçlanması lazım. O yüzden 3 Mayıs'ta mutlaka karar vermenizi istiyoruz. Davanın karar aşamasına gelip gelmemesi hiç önemli değil' diyorlar. Bu nasıl bir hukuk anlayışı?

Neron Roma'yı yaktı. Erdoğan da Türkiye'yi yakıyor.