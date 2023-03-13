Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde: Ben bu çocukların dedesiyim

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde yaptığı ziyaretlere devam ediyor.

Depremden etkilenen çocuklarla da ilgilenen Kılıçdaroğlu, yeni bir video paylaşarak "Ben bu çocukların dedesiyim" yorumunu yaptı.

Videoda çocuklarla diyaloglarına yer verilen Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, bir çocuğa da akülü araba sözü verdi.

SEÇİMLER 14 MAYIS'TA

Haftalardır 14 Mayıs olarak konuşulan seçim tarihi belli netleşti.

Beştepe'de 10 Mart'ta düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararı imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sıralar yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak kararın ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacak. Milletimiz 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir."