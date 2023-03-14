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  • Kılıçdaroğlu'nun, ''Sen ne anlarsın ezandan, Kuran'dan'' diyen Erdoğan'a verdiği cevap gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun, ''Sen ne anlarsın ezandan, Kuran'dan'' diyen Erdoğan'a verdiği cevap gündem oldu

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz dönemde partisinin haftalık olağan toplantısında Erdoğan’a verdiği ‘benim dedelerim Anadolu erenleriydi. Anadolu’nun Türkleşmesini sağladılar’ cevabı yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 10:20
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Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a verdiği cevap yeniden gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun, ''Sen ne anlarsın ezandan, Kuran'dan'' diyen Erdoğan'a verdiği cevap gündem oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı ‘’şimdi çıkmış ezandan Kur'an'dan bahsediyor. Sen ne anlarsın ezandan Kur'an'dan? Sadece milleti aldatmak için bir taraftan ezan Kur'an diyeceksin. Onunla onu bir araya getirme. Zaman zaman cenaze namazlarında görünme suretiyle bu milleti aldatmaya kalkma. ’’ şeklinde konuşmuştu.

Bunun üzerine ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun meclis grup kürsüsünden Erdoğan’a verdiği cevap yeniden gündem oldu. Kılıçdaroğlu o konuşmasında Erdoğan’ın sözlerini hatırlattıktan sonra; ''Beni tanımıyor. Tanıyor da, tanımak istemiyor. İşine gelmiyor. Kendimden bahsedeyim özür dileyerek. O sağır da duysun. Benim dedelerim İran’ın Horasan’ından Türkiye’ye gelmiştir. Benim dedelerim Selçuklu döneminde buraya gelmişlerdir. 1000 yıllık bir kalmışlığımız vardır Anadolu’da. Anadolu erenleri olarak geldiler Anadolu’ya Mevlana gibi. Anadolu’nun Türkleşmesini sağladır. Benim büyük dedemi bilmek istiyorsan söyleyeyim. Adı Seyit Mahmudi Hayrani’dir. Bir dönem sandukası çalınır. Sanduka bulunur ve o sanduka şu anda Türk İslam Eserleri Müzesi’ndedir. Sen kim oluyorsun da benim Müslümanlığımı sorguluyorsun’' şeklinde cevap verdi.

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