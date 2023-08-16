Kılıçdaroğlu bugün ziyaret edeceği dergahta yangın çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün gideceği Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın çıktı.

Kılıçdaroğlu bugün ziyaret edeceği dergahta yangın çıktı

Nevşehir'deki Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nda yangın çıktı. 18 Ağustos'ta 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri yapılacaktı.

Bugün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hacı Bektaşı-ı Veli anma kutlamaları için Dergaha gidiyordu. Kılıçdaroğlu henüz dergaha varmazken, son gelen bilgiler CHP Liderinin yolda olduğu yönünde.

Yangının dergahın arka bahçesinde çıktığı öğrenilirken, sebebi henüz bilinmiyor.

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"YANGI ŞÜPHELİ"

Halk TV Ankara Muhabiri Şeyma Paşayiğit yangınla ilgili; ''itfaiye araçları geldi yangın söndürülmeye çalışıyor ancak yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Yangın şu anda dergahın Hasbahçe olarak adlandırılan bölümünde devam ediyor. İki noktada çıkan büyük boyutlu bir yangın. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor'' dedi.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ise yangının kontrol altına alındığını ancak yangını şüpheli bulduklarını söyledi.

Altıok, “Tamamen korunaklı bir bölge, buraya girmek yasak, aynı anda iki yangın nasıl çıktı, araştırıyorlar arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

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