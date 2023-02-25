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Kılıçdaroğlu depremzedeleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralı depremzedeleri ziyaret etti.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:35
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Kılıçdaroğlu depremzedeleri ziyaret etti

Kılıçdaroğlu depremzedeleri ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile depremde yaralanarak Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan depremzedelere ziyarette bulundu. Ziyarette CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de yer aldı.

Kılıçdaroğlu, depremzedelere ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunurken, sağlık durumlarıyla ilgili de doktorlardan bilgi aldı.

CHP’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile birlikte deprem bölgelerinden Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen yaralı depremzedeleri ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti” denildi. (DHA)

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