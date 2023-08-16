Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Anma Töreni’nde konuştu ‘Anadolu Erenlerinden ilham almalıyız’

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli’nin aydınlanma ve eğitim ocağı olduğunu, onun öğretilerinden ilham almak gerektiğini söyledi.

Hacı Bektaş Ocağı Bir Aydınlanma Ocağıdır

Kılıçdaroğlu, törenler kapsamında Hacıbektaş Belediyesini ziyaret ettikten sonra Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahında konuştu. Kılıçdaroğlu, “Hacı Bektaş ocağı, bir aydınlanma, bir eğitim ocağıdır. Çünkü kişi akıl ile yükselir, bilgi ile büyür. Bilgi ile büyüyen insan topluma sağlıklı, huzurlu bir gelecek hazırlar.” dedi.

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli’nin bilime ve bilimsel araştırmaya çok önem verdiğini belirterek, onun şu sözlerini aktardı: “İlimle araştırmalı, izlemeli, gözlemeli ve arştan yerin altına kadar her ne varsa kendinde bulmalıdır.”

Anadolu Erenlerinden İlham Almalıyız

Kılıçdaroğlu, törenlere sadece velileri anmaya ve onlara şükranlarını sunmaya gelmediklerini, aynı zamanda onları anlamaya, onların rehberliğine başvurmaya, onlardan ilham almaya geldiklerini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, “Bir ülkede adalet varsa, biliniz ki, onun etrafında, hukukun üstünlüğü, denetlenebilirliği, hesap verebilirlik, can ve mal güvenliği, şeffaflık, eşitlik, liyakat, özgürlük, emeğin üstünlüğü, nitelikli ve kaliteli eğitim, insan ve doğa hakları vardır.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli’nin söylediklerinin bugün kainatın evrensel kurallarına dönüştüğünü belirterek, “Bugün Hacı Bektaş-ı Veli’nin söylediklerinden çok uzaktaysak, o güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız.” dedi.

Kılıçdaroğlu, ilk bakacakları yerin Ahmed Yesevi’nin, Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Hallac-ı Mansur’un, Hoca Nasrettin’in, Pir Sultan’ın öğretileri olduğunu söyleyerek, “Onların aşk ırmağında, sevgi ırmağında yıkanmaktır.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

“O, bu topraklarda yaşayıp anlayana çok şey söyledi. O dedi ki; kimsenin ayıbını arama. Kendi ayıbını göster. O dedi ki, adalet her işte hakkı bilmektir. O dedi ki, en yüce servet ilimdir. O dedi ki, düşünce karanlığına ışık tutanlara demokrat, O dedi ki çalışmadan geçinenler bizden değildir. O dedi ki alemin uykusu, cahilin ibadetinden üstündür. O dedi ki arifler hep arıdır, hem ayrıca O dedi ki kibrin aslı şeytan, tevazün asrı rahmandır. O dedi ki, en büyük keramet çalışmaktır. Ve o dedi ki, dili, dili, rengi ne olursa olsun iyidir. İyiler her an iyidir.

Çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönüşmüş durumda. Bugün Hacı Bektaş Veli'nin söylediklerinden çok uzaktaysak o güzellikleri nerede getirdiysek onları arayıp bulmalıyız. İlk bakacağımız yer, Ahmet Yesevi'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hallacı Mansur'un, Koca Nasrettin'in, Pir Sultan'ın, Ahir Evran'ın, Hacı Bektaşi Veli'nin öğretileridir. Onların aşk ırmağında, sevgi ırmağında yıkanmaktır.

Çünkü onların dünyasında düşmanlık yok, sevgi ve saygı var. Haksızlık yok, merhamet ve adalet var. Zulüm yok, sevgi ve saygı var. Ötekileştirme yok, yetmiş iki milleti bir görme var. Cehalet yok, ilimle gidilen yol erdem var. Karanlık yok, aydınlanma var. Çünkü eğer bir yeri karanlık görüyorsan Bil ki perde senin gözündedir diyen Hacı Bektaşi Veli var.

Özetle bu kültürün özünde insan var. 7 yüz yıl önce robotik alanını kuran El Cezeri'yi matematikte, Harezmi'yi, astronomide Ali Kuşçu'yu coğrafyada İbni Batuda’yı yetiştiren İslam dünyasında bugün her 4 kişiden biri okuma yazma biliyor. Bir zamanlar bilimin felsefenin açıkça tartışıldığı, düşünce özgürlüğünün çok geniş olduğu koca bir coğrafyada bugün insanlar düşünceleri yüzünden işkence görüyor, hapse atılıyor, öldürülüyor. Neden?

Birleşmiş Milletler, Arap Kalkınma Teşkilatı raporuna göre sadece Arap dünyasında kadınların 13. yüzyılda okuma yazma bildiği gibi. Oysa Hacıbektaş Veli kadınların 13. yüzyılda kadınları okudunuz mu? Kadın erkek eşitliğini savunur ve döneminde Kadıncık Ana önderliğinde kurulan ki bu dünyada bilinen ilk kadın örgütlenmesidir. Anadolu bacıları teşkilatının kurulmasında büyük destek verir. İşte Hacı Bektaşi Veli ve diğer Anadolu Erenleri bu ilçeleri dillendirerek Anadolu ve Balkanlar'daki aydınlatmayı başlatmışlardır.

Çünkü onlar ellerinde kılıç değil, aydınlanma meşalesi taşmışlardır. Yaşamları boyunca hakkı ve adaleti savunmuşlardır. O kadar ki toplum Hacı Bektaşi Veli'nin güvercin doluyla Anadolu'ya geldiğini kabullenir. Çünkü o barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiş, o kendi deyimiyle yetmiş iki milleti bir görmüştür. Sevgili dostlar, bu duygu ve düşüncelerle insanlığın en güzel temsilcilerinden Hacı Bektaşi Veli rahmetle anıyor, Anadolu'yu bize yurt yapan, bu toprakları bir bilgelik bahçesine dönüştüren, bizlere saklı yolları ve derin suları gösteren Bütün Erenlerimizin, delilerimizin, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi, huzurlarınızda bir kez daha minnetle yad ediyorum.”