'Kılıçdaroğlu ilk turda işi bitirecek'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda seçimi kazanacağını ve bunun üzerine iddiaya bile girebileceğini söyledi.

'Kılıçdaroğlu ilk turda işi bitirecek'

Editör: Dilek Kılıç Taşdemir

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda seçimi kazanacağını ve bunun üzerine iddiaya girebileceğini belirtti.

"İLK TURDA SEÇİLECEK"

Muharrem İnce’nin de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yarışması sebebiyle seçimin ikinci tura sarkabileceği konusunda yer alan soru işaretlerine değinen Sertel, Kılıçdaroğlu'nun ilk turda cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

"DİREKT ENGEL OLMAYA ÇALIŞLANLAR VAR"

"Buna hiç kimse engel olamaz" diyen Sertel, "Direkt engel olmaya çalışanlar var. Özellikle gençlerimiz aşacak. Hiçbir endişe ve korku taşımıyorum. Kılıçdaroğlu ilk turda cumhurbaşkanı seçilecek. Buna eminim. İsteyen varsa iddiaya da girerim. Geçmiş dönemde iddiaya girdim, kazandım. O iddiaları kaybeden AKP’liler meclisteydi. Takım elbise borçları var ama almadılar. Önemli değil almasınlar. Ben zaten alsalar da giymem. Çok iddia kazandım. Varsa iddiaya girmek isteyen onla da çıkar giderim. İster AKP’li olsun ister başka partiden olsun gelsin iddiaya girerim. Siyaset iddia işi" ifadelerini kullandı.

‘TOPLUMUN KILIÇDAROĞLU DEDİĞİNİ DUYUYORUM’

"Toplumu görüyorum, nabzı elimizde" diyen Sertel açıklamasına şöyle devam etti:

Ben kahvehanedeyim, cenazedeyim, düğündeyim, cezaevindeyim. MHP’ye AKP’ye oy vermiş çok sayıda insanın Kılıçdaroğlu dediğini duyuyorum. Toplum bana bu ışığı veriyor. Araştırmalar filan bırakın. İşin içinde beşli, onlu çeteler var. Başka faktörler var. Hepsini Allah’ın izniyle bu halk aşacak. Yeter ki sandığa gitsinler. Sandıktan sonrasını da bizi bıraksınlar, koruması bizden. Oylar onlardan, koruması bizden. Kesinlikle ilk turda Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacaktır...

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