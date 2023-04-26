Kılıçdaroğlu vatandaşın bozkurt selamını karşılıksız bırakmadı

Kılıçdaroğlu Eskişehir’de kendisine bozkurt işareti yapan vatandaşın selamını karşılıksız bırakmayarak bozkurt işareti yaptı.

Kılıçdaroğlu vatandaşın bozkurt selamını karşılıksız bırakmadı

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş ile Eskişehir’e gitti.

Kentte vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Kılıçdaroğlu’nun miting alanına gideceği sırada, seçim otobüsünden kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Görüntülerde, bir kişinin bozkurt selamı yaptığı sırada Kılıçdaroğlu’nun da bozkurt selamıyla ona karşılık verdiği görüldü.

Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştiriler yönelten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu selama ne diyeceği ise merak konusu oldu.

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'Millet Buluşmaları' kapsamında Eskişehir'e giden Kılıçdaroğlu ayrıca "Sen, beşli çetelere bulurken para var, vatandaşa gelince para yok. Onlardan o paraların tamamını son kuruşuna kadar alacağım ve millete vereceğim" ifadelerini kullandı.

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