Kılıçdaroğlu İstanbul’da ‘değişimcilerin adayı’ ile buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün sabah saatlerinde İstanbul’a geldiği öğrenildi.

İstanbul Havalimanı’na gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nu burada çok sayıda il, ilçe yöneticisi ve partili karşıladı.

‘DEĞİŞİMCİLERİN ADAYI’ OLDUĞU BELİRTİLEN ÖZGÜR ÇELİK DE ORADAYDI

Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nu karşılamaya gidenler arasında bir isim ise dikkat çekti. ‘Değişimcilerin adayı’ olduğu öne sürülen İstanbul il Başkanı adayı Özgür Çelik de Kılıçdaroğlu’nu karşılayanlar arasında yer aldı.

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul ziyaretinde birkaç temasta bulunacağı ve akşam saatlerinde İstanbul’dan ayrılacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun görüşmeleri basına kapalı şekilde yapılacak.

KILIÇDAROĞLU İSTANBUL İÇİN İSİM İŞARET EDECEK

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun yapacağı temasların ardından işaret edeceği adayın ise pazartesi ya da salı İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapması bekleniyor.