Kılıçdaroğlu ‘İstifa edecek misiniz?’ sorusunu böyle yanıtladı. MYK toplantısı öncesi konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ‘İstifa edecek misiniz?’ sorusunu “MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız" şeklinde yanıtladı.

Kılıçdaroğlu ‘İstifa edecek misiniz?’ sorusunu böyle yanıtladı. MYK toplantısı öncesi konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halktv.com.tr yazarı Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki göstererek, "İktidar seçim kampanyasını, yalana, iftiralara, montaj kasetlere dayandırarak yürüttü. Halka yalan söyledi. Halkına yalan söyleyen biri cumhurbaşkanı olabilir mi? İktidarın ve seçim kampanyasının bu yönüyle sorgulanması gerekir" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM KAMPANYASI BOYUNCA İFTİRA ATTILAR"

"Siyasette abartı olur ama yalana, dolana, sahteciliğe, iftiraya yer yoktur" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Seçim kampanyası boyunca benim hakkımda yalan söylediler. İftiralar attılar. Sahte videolarla kampanya yürüttüler. Ve bu videoların sahte olduğunu, montaj olduğunu itiraf ettiler. Yüksek Seçim Kurulu seçim sonucunu onayladı ama bu sonucun ahlaki meşruiyeti yoktur. Ayrıca kimlere oy kullandırıldığını da gördük. İthal seçmen yarattılar. Türkçe bilmeyen yabancıların oy kullandığını gördük. Bu da ahlaki açıdan sorgulanmalıdır. Seçimin ahlaki meşruiyet açısından hukukçular da ilahiyatçılar da tartışmalıdır."

"HEP BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ"

Seçim sonrası istifa konusunda bir karar verip vermediği sorulan Kılıçdaroğlu, "CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız" yanıtını verdi.

"İMAMOĞLU İLE HİÇBİR SORUN YOK"

Parti içinde bir gerginlik olup olmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla Genel Merkez Yönetimi arasında bir tartışma olup olmadığına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Hiçbir bir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz" yanıtını verdi.

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