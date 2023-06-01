Canan Kaftancıoğlu CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP’nin kritik MYK toplantısı parti genel merkezinde başladı.

Toplantıda MYK’yi oluşturan genel başkan yardımcılarının istifalarını sunması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) parti genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Kritik toplantıda MYK’yi oluşturan genel başkan yardımcılarının istifalarını sunması bekleniyor.

İSTİFALAR REDDEDİLMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, seçimin sonuçlanmasının ardından Millet İttifakı toplantısından önce iki kez kurmayları ile bir araya gelmişti. Genel başkan yardımcılarının “Biz istifa edelim” önerisine Kılıçdaroğlu’nun “Şu an için gerek yok” yanıtını verdiği belirtilmişti.

Kılıçdaroğlu’nun olası istifası da parti yönetiminin gündemine gelmişti. Bu konuda öne çıkan görüşün, “Hemen istifa etmeniz, partinin seçimlerde başarısız olduğu algısına hizmet eder” yönünde olduğu dile getirilmişti.