Kılıçdaroğlu kendine bağlı milletvekili sayısını açıkladı. Akşener'in gönderdiği elçi gazetecinin ismini ilk kez verdi

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’daki çalışma ofisinde Gazeteci Vedat Yenerer ile yaklaşık bir saat görüştü.

Çalışma ofisine beraberinde Erdebil Horasan Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Ali Aker ile giden Vedat Yenerer, yaklaşık 25 yıldır tanışan Kemal Kılıçdaroğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Sohbet sırasında konuşulan bazı önemli bilgileri Vedat Yenerer kendisinden izin alarak kamuoyuna açıkladı.

“İLK TEKLİF AKŞENER’DEN GELDİ”

Meral Akşener’in kendisine sürekli olarak cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu “İlk teklif de Meral hanımdan geldi. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener’in elçisi olarak, Akşener’in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul ederse destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da altılı masadaki tüm liderler de şahittir ki, ‘hep adayımız siz olun’ demiştir..” dedi..

Altılı masaya verilen milletvekili sayısıyla ilgili “Bu konuda diyeceğiniz var mı?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Meral Akşener’e seçimde aldıkları 43 milletvekilinden çok daha fazla ( ‘sayıyı açıklama lütfen’ dedi) milletvekili teklif etmiştim. Kabul etmedi ve 43 milletvekili çıkarttılar” şeklindeki açıklamasıyla, Akşener’in bu teklifi kabul etmeyerek bir anlamda hem Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığının önün kesmiş hem de AKP’nin önünü bilerek ve isteyerek açtığı yönünde yeni bir tartışmayı da gündeme getirmiş oldu.

PARTİ KURACAK MI?

Vedat Yenerer’in “siyaseti bıraktınız mı? Bırakmadıysanız ne düşünüyorsunuz? Yeni bir parti kuracak mısınız? Şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu “ Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek). Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP.” dedi.

“ En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?” sorusuna da “ evet doğru..” cevabını verdi.

“Ekrem İmamoğlu ile siyaseten birlikte yürümek için görüştüğünüz konuşuluyor. Doğru mu?” sorusuna da “ Hayır, iddiaların hiç biri doğru değil. En son kurban bayramında arayıp bayramımı kutladı. Ondan sonra bir daha hiç görüşmedik” cevabını verdi.

Küçük çalışma odasında üç ayrı Atatürk resmi bulunan Kemal Kılıçdaroğlu sorulara içtenlikle cevap vermeye devam etti.

NEDEN, KERKÜK’E HALEP’E YA DA BAKÜ’YE GİTMEDİ?

2013 yılında Bağdat’a gittiğinde Kerkük’e gitmek istediğini Iraklı makamlara ilettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu “Özellikle Kerkük’e gitmek için ısrar etti. Irak makamları güvenlik gerekçesini bahane ederek gitmeme izin vermediler. Halep’e ve Suriye’ye gitmek için başvuruda bulundum. Onu da Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Aynı şekilde Bakü’ye de gidemedim. Gitmem istenmediği için engellendi..” dedi..

Görüşme sonunda fotoğraf çektirirken Vedat Yenerer’in tebessümle “Daha önceden alışıksınız. Bir kez daha birlikte ‘bozkurt’ yapalım teklifine tebessüm ederek “yok, yapmayalım” dedi.

KILIÇDAROĞLU DÜN AKŞAM VİDEO YAYINLADI

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu 1 yıl sonra kameralar karşısına geçerek sosyal medya hesabından video paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoda ülke ekonomisiyle ilgili açıklamalar yaparak ülkenin nasıl batırıldığını anlattı.