Akşener’in Kılıçdaroğlu planı 1.5 yıl sonra ortaya çıktı. En yakını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Akşener’in Kılıçdaroğlu planı 1.5 yıl sonra ortaya çıktı. En yakını açıkladı

Meral Akşener'in eski basın danışmanı gazeteci Murat İde, Akşener’in Kemal Kılıçdaroğlu planını canlı yayında anlattı.

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki çalışma ofisinde gazeteci Vedat Yenerer ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında, Kılıçdaroğlu, eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kendisinden sürekli olarak cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "İlk teklif Meral Hanım'dan geldi. Elif Çakır aracılığıyla Akşener’in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini iletti ve eğer kabul edersem destekleyeceğini belirtti. Süreç boyunca İYİ Parti liderleri de beni aday göstermek konusunda desteklerini ifade ettiler."

"AKŞENER KILIÇDAROĞLU'NUN NİYETİNİ ÖLÇTÜ"

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında tartışma konusu oldu. Programda konuşan ve bir zamanların Akşener’e en yakın isimlerden olan Murat İde, Akşener’in gizli planını açıkladı.

“Sayın Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun niyetini ölçtü” diyen Gazeteci Murat İde, “Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını engellemekten öte, Kemal bey aday olsun, Ekrem bey ve Mansur bey aday olamasın diye yürüdü” ifadelerini kullandı.

"HERKES BİLİYORDU"

İde şöyle devam etti: “Kendi haber merkezimiz dahil gazeteciler uyudu. Sadece gazeteci Soner Yalçın fark etti. Ben bunu 6-7 aydır anlatıyorum. Elif Çakır konusunda şöyle bir yanlışlık var. O da şu... O dönemde Sayın Akşener, Kemal Bey açmadığı kendisi de konuşmadığı için Kemal Bey'in niyetini yoklamak için bazı şeyler yaptı. Nabzını yoklamaya çalıştı. Yoksa aday olsun gibi bir önerisi yoktu."

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, ise “Kemal beyin aday olacağını herkes biliyordu” ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'nun hesabından doktoru taciz etti. Böyle skandal görülmedi
Kılıçdaroğlu kendine bağlı milletvekili sayısını açıkladı. Akşener'in gönderdiği elçi gazetecinin ismini ilk kez verdi
Siyaseti bırakan Meral Akşener'in nerede olduğunu ünlü komşusu açıkladı
Son Haberler
Spor Bakanı Servet Yardımcı'yı aradı mı? Candaş Tolga Işık TFF'deki büyük rezilliği açıkladı Spor
Spor Bakanı Servet Yardımcı'yı aradı mı? Candaş Tolga Işık TFF'deki büyük rezilliği açıkladı
Fenerbahçe'de ayrılık depremi Spor
Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Piyasanın beklediği haber geldi. Altında ibre bir anda yön değiştirdi Ekonomi
Piyasanın beklediği haber geldi. Altında ibre bir anda yön değiştirdi
Şırnak'ta anız yangını: 7 saatte söndürüldü 100 dönüm zarar gördü Gündem
Şırnak'ta anız yangını: 7 saatte söndürüldü 100 dönüm zarar gördü
81 ilde tüm ulaşım kartları iptal edilecek. Uzman isim açıkladı Gündem
81 ilde tüm ulaşım kartları iptal edilecek. Uzman isim açıkladı
Hatay’da motosikletli polislerden kas hastası Ali’ye doğum günü sürprizi Gündem
Hatay’da motosikletli polislerden kas hastası Ali’ye doğum günü sürprizi
Olimpiyatlarda kaç madalya alacağımızı açıkladı Spor
Olimpiyatlarda kaç madalya alacağımızı açıkladı