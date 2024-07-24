Kemal Kılıçdaroğlu siyasete dönüyor!

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası CHP’de gerçekleşen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığı koltuğunu kaybetti. Yeni genel başkan Özgür Özel seçilirken Kılıçdaroğlu’nun siyasi akıbeti ise tartışma konusu oldu.

PARTİ Mİ KURUYOR?

13 yıllık genel başkanlık görevi sonrası Kılıçdaroğlu, siyasete, kuracağı bir vakıf üzerinden devam edeceğini belirtti. Bu açıklama sonrası ise Kılıçdaroğlu, 6’lı masa ortaklarından Davutoğlu, Akşener ve Babacan'ın ofislerine komşu bir ofis açtı.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP eski Milletvekili İlhan Kesici ile birlikte bir parti kuracağını öne sürüldü. İddialarla ilgili Yeniçağ’dan Tolga Şahin’e açıklamalarda bulunan Kesici, “İddialar gerçeği yansıtmıyor. Sanıyorum sayın Önkibar yarın bununla ilgili açıklama yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“EN AZ 50 MİLLETVEKİLİ BANA SADIK”

Gazeteci Vedat Yenerer, Kılıçdaroğlu’nun kendisine, "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek). Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP" yanıtını verdiğini öne sürdü.Yenerer ayrıca Kılıçdaroğlu'na "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu?” diye sorduğunu ve “Evet doğru” şeklinde cevap aldığını iddia etti.

SHP’Yİ DESTEKLİYOR İDDİALARI

Kılıçdaroğlu, yeni kurulan Sosyaldemokrat Halkçı Parti'yi desteklediği yönündeki iddiaları ise “asparagas” ifadeleriyle yalanladı.

“TABİ GÖRECEKSİNİZ!”

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın elini sıkmamasını eleştirerek, "Ülkenin Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyordu. Ben bu tabloyu şahsen doğru bulmam. O yüzden ilk adımı ben attım” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu da Özel’e şu şekilde yanıt verdi: "Ben onun elini sıkmıyorum ve sıkmayacağım. Siz susmayın diye konuşabilin diye onun elini sıkmıyorum. Halkıma 'sürtük, çapulcu' dediği için onun elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene 'terörist' dediği için elini sıkmıyorum. Vatandaşlığımızı üç paraya sattığı için, milletin parasına el uzattığı için el sıkmıyorum. Gezi'de hayatını kaybedenler, Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan için elini sıkmıyorum ve yüzüne bakmıyorum. Beni tehdit ettiği için değil, bana hakaret ettiği için değil, linçlere, suikastlara uğradığım için değil; gazeteciler, öğrenciler, akademisyenlerin hakkını aramak için onun elini sıkmadım ve sıkmayacağım."

Kılıçdaroğlu katıldığı bir toplantıda “Kemal bey sizi tekrar görebilecek miyiz”? sorusuna “Tabi göreceksiniz” şeklinde yanıt verdi.