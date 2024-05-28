Kılıçdaroğlu seçilseydi ekonomik kriz olurdu diyen Sinan Oğan’a Kılıçdaroğlu’ndan olay cevap

Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan, partisinin Mersin İl Başkanlığı binasının açılışında konuşmuştu.

“TÜRK EKONOMİSİNDE KRİZ OLACAKTI”

Altılı Masa’nın Türkiye'yi yönetme yetkinliğinin olmadığını savunan Sinan Oğan, “Biz bugün net bir şekilde görüyoruz ki, eğer biz Altılı Masa adayını destekleseydik ve cumhurbaşkanı seçtirseydik, Türkiye bugünlerde yeniden seçimi konuşuyor olacaktı. Türk ekonomisinde kriz olacaktı, Türkiye'de siyasal kavga giderek derinleşecekti. İnsanların bizim hangi noktada durduğumuzu anlamaya başladığı bir dönemdeyiz” diye konuşmuştu.

“SİNAN OĞAN İÇİN EKONOMİK KRİZ OLURDU”

Oğan’ın bu sözlerine CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu KRT’de katıldığı programda yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, “Kendisini çok fazla ciddiye almak istemem ama Sinan Oğan için bir ekonomik kriz olurdu” dedi.