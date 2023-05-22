ATA İttifakı’ndan ayrılan Adalet Partisi Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı

ATA İttifakı’ndan ayrılan Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz, seçimin ikinci turunda Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu’nı destekleyeceklerini söyledi.

ATA İttifakı’ndan ayrılan Adalet Partisi Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı’ndan ayrılan Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüştü. Öz, görüşme sonrası yaptığı açıklamada ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"28'inde bütün vatanseverleri sandığa bekliyorum. Gelin, Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Güzel bir Türkiye'yi inşa edelim"

Vecdet Öz, şunları söyledi:

"Zafer Patisi ile Ata İttifakı'nı kurmuştuk. Ata İttifakı maçın ilk yarısında görevini yaptı. Atatürk çizgisinde bir hareketti. Bunun mimarı Ümit Özdağ ve ikimizdik. İsim babası da bendim.

Sinan Oğan Bey'i cumhurbaşkanı adayı olarak birlikte teklif ettik, yüzde 5'te kaldı.

Partilerimiz de baraj altı kaldı. Demokrasinin devam etmesi için biz de kararımızı verdik. Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar oy birliği ile çıktı.

Biz çalışmasaydık Erdoğan birinci turda Cumhurbaşkanı idi.

Biz, müdafaa-i hukuk hareketiyiz.

Bizler Atatürkçü ve Türk milliyetçisiyiz. Bu ülkeyi "Keşke Yunan kazansaydı." diyenlere asla teslim etmeyeceğiz.

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