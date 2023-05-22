Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Gelen kaçaklar kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan vatanını seven sandığa gelsin

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bit paylaşım yaptı.

Öte yandan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 6 gün kaldı.

Kılıçdaorğlu “Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur!” başlığıyla bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu videoda şunları söylüyor:

Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama evladını seviyorsan karar ver.

Kız çocuklarımıza kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak. Unutma o oyu benim için evladın için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin.