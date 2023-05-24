Resmi Gazete bulunamayan suçlu yabancılarla dolu. Cinsel taciz uyuşturucu yaralama hırsızlık. Ne ararsanız var

Editör: Özge Ceren Çimen

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri haline gelen sığınmacı ve kaçak sorunu her geçen gün başka bir skandalla ortaya çıkıyor.

Sığınmacı ve kaçaklar cinsel taciz, uyuşturucu satışı, hırsızlık ve yaralama gibi ağır suçlar işlemelerine rağmen dışarıda ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya devam ediyor.

Kaçakların ev adresleri tespit edilememesi ve güvenlik güçlerinin tüm aramalarının sonuçsuz kalması nedeniyle Resmi Gazete’de ilan edildi.

Mustafa Can, sosyal medya hesabından söz konusu durumu gündeme getirdi.

Can, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

Kim vurduya gidiyoruz!

Cinsel taciz, uyuşturucu, yaralama, hırsızlık...

Resmi Gazete, bulunamayan yabancı ilanlarıyla dolu.

Aşağıdakiler veriler son dört güne ait. Silaha kavuştukça bu tablonun daha da kararacağı ortada

1. Huda Saleh Mohaisen Al Hraishawi / cinsel taciz

2. Phatman Urushadze / yaralama

3. Usame Elfarac / uyuşturucu bulundurmak, satın almak

4. Ahmed Hac Ahmed / hırsızlık