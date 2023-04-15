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Kılıçdaroğlu Bulgaristan'da konuştu. İktidara 'Sovyet Rejimi' eleştirisi

Kılıçdaroğlu, Bulgaristan'dan paylaştığı videoda "Saray; partiyi devletleştirdi. Bu Sovyet rejimidir" diyerek iktidara yüklendi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 17:20
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Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 'Sovyet Rejimi' eleştirisi

Kılıçdaroğlu Bulgaristan'da konuştu. İktidara 'Sovyet Rejimi' eleştirisi
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CHP Lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Bulgaristan programı kapsamında Kırcaali’ye gitti. Kırcaali sınırında paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, iktidarın dış politikasına gönderme yaptığı videoyu yayımladı.

Kemal Kılıçdaroğlu "Evlad-ı Fatihanlarla akşam iftarımız var" diyerek yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Tek bir lafım olacak. Türk Dünyası politikası, Akdeniz politikası, dış politika ve savunma sanayi politikası… Bunlar devlet politikalarıdır. Ve devlet politikası partilerden bağımsızdır. Çünkü devlet, bakidir. Saray; partiyi devletleştirdiği için, dış politikayı şahsileştirdiği için algı yapıyor. Aslında bu Sovyet rejimidir. Parti, devletmiş gibi davranıyor.

‘Bay Kemal gelince o duracak, bu duracak’ algısı yapıyorlar. Durmaz efendim, durmaz. Bay Kemal’de devlet, yine devlet olacak. Parti de parti. Devlet ciddi olacak, ciddi. Olması gerektiği gibi. Herkesin kapısında para dilenen, ben ettim sen etme diyen bir Türkiye görmeyeceksiniz, artık. Hiç merak etmeyin. Kırcaali’den herkese yürekten selamlar.”

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