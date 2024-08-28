Kılıçdaroğlu'ndan kendisine açılan siyasi yasak davasına ilk yorum. 'kimi rahatsız ettiğimi ortaya koyuyor'

MHP milletvekillerinin gerçekleştirdiği şikayetlerle CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dava açıldı.Kılıçdaroğlu'na 'Suç ve suçluyu zincirleme şekilde övme' suçlaması yapıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na MHP’li vekillerden dava. Hem siyasi yasak hem hapis cezası istendi

Ağır ceza mahkemesi, iddianameyi kabul ederken, Kılıçdaroğlu için 2,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapis cezası ve TCK 53 kapsamında 'siyasi yasak' talep edildi. Kılıçdaroğlu bu dosyadan ceza alırsa siyasi yasaklı hale gelecek.

Davanın açılmasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar'a açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, yargının bağımsız olmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Bunlar, Benim konuşmalarımın kimi rahatsız ettiği daha iyi ortaya koyuyor. Yargı Erdoğan’ın kontrolünde, benim değil. Yargı bağımsız değil dolayısıyla saraydan aldıkları talimata göre yargı harekete geçer” ifadelerini kullandı.