Kılıçdaroğlu'ndan peynir videosu. Bir zamanlar fare kapanına bol bol konurdu şimdi kahvaltı masasında lüks oldu

Vatandaşın en büyük sorunlarından biri olan market etiketleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu da bir TikTok videosunda peynir fiyatını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan peynir videosu. Bir zamanlar fare kapanına bol bol konurdu şimdi kahvaltı masasında lüks oldu

Editör: Erhan SONGÜR

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok hesabından yeni bir video paylaştı.

Gıda pahalılığına dikkat çeken söylemlerine bir yenisini ekleyen Kılıçdaroğlu, peynir fiyatlarına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun yeni videosunda son dönemlerde popüler hale gelen Mahir Akkoyun'un 'Erdoğan sayesinde' sticker tasarımını da kullandığı görüldü.

"TÜRKİYE MUTFAĞINI ÇORAK BIRAKTILAR"

Erdoğan'ın ekonomiyi getirdiği noktaya Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Vaatlerinin sonucunda icraat. İşte buyurun, şu beyaz peynir 150 lira ,tam 150 lira. Mutfağıyla, güzel yemekleriyle herkesi kendine hayran bırakan Türkiye'de kendi vatandaşının mutfağını çorak bıraktılar. Benim ilk derdim vatandaşın karnının doyması.

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