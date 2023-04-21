Kılıçdaroğlu'ndan peynir videosu. Bir zamanlar fare kapanına bol bol konurdu şimdi kahvaltı masasında lüks oldu

Vatandaşın en büyük sorunlarından biri olan market etiketleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu da bir TikTok videosunda peynir fiyatını eleştirdi.