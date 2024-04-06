Kılıçdaroğlu’ndan seçim sonrası ilk değerlendirme: CHP’nin başarısını 3 gerekçe ile anlattı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sandıktan çıkan sonuçlara ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

Ankara'daki ofisinde KRT’den Zübeyde Sarı’ya konuşan Kılıçdaroğlu, seçim sonucundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Partimizin başarısı bizi gururlandırmıştır." dedi.

“YAKIN ZAMANDA BİR KURULTAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

“CHP Eylül ayında tüzük kurultayına gidiyor. CHP'de kurultay olursa aday olur musunuz ya da bir ismi destekler misiniz?” sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Yakın zamanda bir kurultay olacağını sanmıyorum. Biliyorsunuz tüzük kurultayı olacak, daha bir şey görmedik. Tüzüğü görmek gerekiyor. İşte o zaman gerçekten bir değişim oldu diyebiliriz." yanıtını verdi.

“İMAMOĞLU BENİ SEÇİMDEN SONRA ARAMADI”

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrası kendisini aramadığını söyledi.

“CHP’NİN BAŞARISININ ÜÇ GEREKÇESİ VAR”

Kılıçdaroğlu, CHP'nin seçim başarısını ise üç gerekçe ile anlattı:

“Birinci neden AKP'ye küskün olan seçmenin sandığa gitmemesi. İkinci neden, seçim iki parti arasında geçti, AKP VE CHP. AKP'ye küskün olan seçmen DEVA, Gelecek, İYİ Parti veya Saadet'e oy vermek istemedi. Oylarını kazanma ihtimali olan partiden yana kullandılar. Üçüncü neden ise Kürt seçmenin CHP'yi tercih etmesi. Kürtlerle geçmişte kurduğumuz ortaklaşma zemini ve diyalog bu zemini oluşturdu. Van'da ve Diyarbakır’da yapılan toplantılar bunda etkili oldu.”

“SİYASET BENİ BIRAKMAZ”

Kılıçdaroğlu siyasetten çekilip çekilmeyeceğine ilişkin ise, "Ben siyaseti bıraksam da siyaset beni bırakmaz." ifadelerini kullandı.