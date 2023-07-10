Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerlere taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu, iki askerin şehit olduğunu bildirdi.

Harekat bölgesinde taciz ateşiyle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Furkan Günergök'ün, sevk edildikleri hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü mensuplarının şehit ettiği Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Sözleşmeli Er Furkan Günergök için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyasından yayımladığı mesaj şöyle:

“Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök’e Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”