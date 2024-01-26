Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tasfiye ediliyor diyerek istifa eden İlgezdi'ye CHP’den jet yanıt

Kaynak: BirGün
Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tasfiye ediliyor diyerek istifa eden İlgezdi'ye CHP’den jet yanıt
CHP Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 'Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tasfiye ediliyor' diyerek partisinden istifa etmesi üzerine CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklamalarda bulundu.

CHP'de kritik MYK toplantısı devam ederken, parti sözcüsü Deniz Yücel, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin partiden istifası hakkında MYK toplantısı arasında açıklamalarda bulundu.

İlgezdi’nin CHP’den istifa etmesi hakkında gelen soru üzerine Yücel, kendilerine ulaşan böyle bir bilgi olmadığını duyururken, istifa ettiği iddia edilen İlgezdi’den bunun teyit edilebileceğini belirtti.

CHP’de aday belirlemem sürecinde Kılıçdaroğlu’nu destekleyen isimlerin aday gösterilmediği iddiaları hakkında konuşan Yücel, adaylar belirlenirken bir kişiye yakınlık ya da uzaklığın asla kriter olamayacağını belirtti.

Yücel, açıklamasının devamında, “Hele hele Kemal Kılıçdaroğlu gibi uzun süre CHP Genel Başkanlığı yapmış, bu sürede büyük başarılara imza atmış, Türk siyaset tarihinde geçmişte hiç örneği olmayacak şekilde, demokratik bir kurultayla görevi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e devretmiş bir kişiye yakınlık veya uzaklığın kriter olması asla söz konusu değildir" diye konuştu.

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