Son dakika... Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yaptığı açıklamada, CHP'den istifa ettiği bildirerek, 7 partinin ortak adayı olacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra başlayan "değişim" tartışmaları, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle son bulurken, yerel seçimler öncesi parti içerisinde yeni krizler patlak verdi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından duyurduğu bilgilere söre, İlgezdi, 7 partinin ortak adayı olacağını ifade etti.

"KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK VERDİĞİM İÇİN TASFİYE EDİLİYORUZ”

İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz” ifadelerini kullandı.

baris3.jpg

battal1.jpg

İlgili Haberler
Flaş.. Flaş.. CHP’nin kalesinde belediye başkanı adaylıktan çekildi
İnce CHP’ye kapıları kapatınca Zafer Partisi’ni kızdırdı. Muhalefette tansiyon fena yükseldi
CHP’den flaş Muharrem İnce açıklaması. İnce'nin talepleri ortaya çıktı
CHP’li vekiller emekliyi sefalet maaşı veren iktidara Meclis’te alkışlı protesto
CHP ve HÜDA PAR arasında faili meçhul tartışması. ‘Ne işiniz var bu parlamentoda’
Son Haberler
Mardin'de bir eşek Foseptiğe düştü. İtfaiye ekipleri seferber oldu Gündem
Mardin'de bir eşek Foseptiğe düştü. İtfaiye ekipleri seferber oldu
Fildişi sahillerinden Marmaris sahillerine. Diaby imzayı attı Spor
Fildişi sahillerinden Marmaris sahillerine. Diaby imzayı attı
Kayseri'de cip ile seyir halindeyken silahlı saldIrıya uğradı Gündem
Kayseri'de cip ile seyir halindeyken silahlı saldIrıya uğradı
Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi Gündem
Mardin-Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ulaşımı etkiledi
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönünce yapacakları belli oldu Gündem
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönünce yapacakları belli oldu
20 yaşındaki Şimel’in öldüğü kazada flaş ayrıntı. Bu nasıl adalet? Gündem
20 yaşındaki Şimel’in öldüğü kazada flaş ayrıntı. Bu nasıl adalet?
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararıyla alakalı açıklama yayınladı Gündem
Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararıyla alakalı açıklama yayınladı