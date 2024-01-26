Son dakika... Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra başlayan "değişim" tartışmaları, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle son bulurken, yerel seçimler öncesi parti içerisinde yeni krizler patlak verdi.
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Gazeteci Barış Yarkadaş’ın sosyal medya hesabından duyurduğu bilgilere söre, İlgezdi, 7 partinin ortak adayı olacağını ifade etti.
"KILIÇDAROĞLU’NA DESTEK VERDİĞİM İÇİN TASFİYE EDİLİYORUZ”
İlgezdi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu’na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz” ifadelerini kullandı.
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