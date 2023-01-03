Kılıçdaroğlu'nun danışmanından özerklik lafları. Barzani'nin kanalında konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nın Hukuk ve Siyasi İşler Başdanışmanı Nuşirevan Elçi terör örgütü peşmerge lideri Barzani'nin yayın organı Rudaw’a konuştu. Elçi, Kürtçe verdiği röportajda ‘özerklik’ çıkışı yaptı. Elçi, merkezi devlet yapısının yanlış olduğunu savunarak “Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması zaten gerekli” şeklinde konuştu. Elçi’nin konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması zaten gerekli."

‘ANADİLDE EĞİTİM’ DE İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Elçi, özerkliğin yanı sıra ‘anadilde eğitim’ de istedi. İsveç gibi Avrupa ülkelerini örnek gösteren Elçi, Kürtçe eğitimde adımların atılması gerektiğini savundu. Nuşirevan Elçi sözlerine şöyle devam etti.

Bunun yanı sıra Kürtçe anadilde eğitim konusunda adımların atılması gerekir. Türkiye zaten bugün bunları gerçekleştirebilecek durumda. Belki eskiden kadroları yoktu, imkanları yok, ekonomik gerekçeler vesaire ileri sürebilirler ancak Türkiye bugün bu imkanlara sahip.

"Bugün Kürt sorunun çözümü de çok kolay, neden? Bugün Türkiye’deki Kürtler arasında bağımsızlık isteyenlerin sayısı çok az. Bağımsızlık, ayrılık olmadığı sürece sistem içerisinde Kürtlerin haklarını elde etmesi de gayet kolaydır. Velev ki bugün Türkiye Ortadoğu’da böyle kalmış. Bugün Edirne’den öteye gittiğimizde bu tür konuları konuşursak bize gülerler. Anadilde eğitim hakkı zaten üzerinde konuşulması bile gerekmeyen bir mesele gibi. Akrabalarımız, yakınlarımız Avrupa'ya gidiyor, İsveç’e gidiyorlar, oranın vatandaşı da değiller. Tek bir çocukları bile ana dili farklı olursa, o şehirde ona ders verecek öğretmen olmayınca gidip başka şehirden getirip ona ayrı bir eğitim verilebiliyor. Bugün dünya artık bunu aşmış durumda. Dediğim gibi bugün Edirne'den bu tarafa konuşuluyor. Ama Edirne'yi geçtiğimizde buna tartışmak da abes kaçıyor."