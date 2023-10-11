Kılıçdaroğlu'nun Filistin paylaşımına ünlü oyuncudan flaş yorum

Bir süre önce ABD'ye yerleşen ünlü oyuncu Erdem Baş sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun Filistin paylaşımına bomba bir yorum yaptı.

"Ayrılsak da Beraberiz", "Reyting Hamdi", "Çocuklar Duymasın" ve "Seksenler" gibi dizilerde rol alan oyuncu Erdem Baş sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.

Bir süre önce ABD'ye yerleşen ünlü isim, Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonrasında başlayan çatışmalara dair Kılıçdaroğlu'nun yorumunu görünce bomba bir yorumda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz” deyince Erdem Baş da "Filistin halkı için şuan çok üzgünüm, kral hiç kazanan tarafta olmadı" dedi.