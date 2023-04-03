﻿Kılıçdaroğlu'nun kırdığı cevizler kırkı geçti!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basması bardağı taşıran son damla oldu!.. Yok 'özür dilerim, görmedim' türünden açıklamaları da durumu kurtarmaya yetmez!..

Daha önce Bakara-makara yaptı, kendisi gibi bir gazeteciyle kahkahalarla güldü, sesimizi çıkarmadık!.. "Her cuma Google'dan ayet sallıyorum" dedi, bunu kendisinin 'ayet sallama özgürlüğü'ne verdik büyük bir hoşgörüyle!.. Çünkü kürsüden Kur'an sallama gibi özgürlüktü bu diye düşündük!..

Hiç unutmam, bir gün Kılıçdaroğlu'nu yolsuzluk yaparken suçüstü yakaladık!.. Yemedi içmedi, yüzü kızarmadan pişkin pişkin televizyona çıktı, 'Herkesin günah işleme özgürlüğü bulunduğunu, buna müdahale etmenin, ulu orta konuşmanın 'günah işleme özgürlüğüne darbe' sayılması gerektiğini ve doğrusunun ayıpların örtülmesi olduğunu' ifade buyurdu!.. Hadi buna da katlandık!..

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Kılıçdaroğlu'nu bir türlü durduramadık!.. Eyüpsultan'da partisinin gençlik kolları toplantısında "Hz. Muhammed Mekke'nin fethi sırasında gurura kapıldı ama biz kapılmayacağız" deyip bizi rezil etmedi mi? Adam bizi Hz. Peygamber'le tartıya çıkardı ama hiç ses etmedik, çaktırmamaya çalıştık!..

Bir de akrabalarını işe doldururken, onlara makam mevki verirken, ayet-i kerimeyi nasıl da Salman Rüşdî gibi çarpıtmıştı Kılıçdaroğlu? Televizyonda "Biz inançlı insanlarız değil mi; cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur; 'akrabalarını koru kolla' der..." şeklinde konuşmuştu… Sonra sunucu itiraz edince "Vallahi sen Allah'ın ayetine bile karşı geliyorsan ben sana ne diyeyim..." demişti… Kemal Bey 'bizdendir' diye bunu da yalayıp yutmuştuk!..

Kimse bilmez ama Kılıçdaroğlu'nun "İktidara zarar verecekse haksızlık ve yanlışlardan şikayetle doğruları söylemek caizdir diyemem" ve "Yolsuzluk hırsızlık değildir" şeklinde fetvaları bile vardır!.. Bunlara da afiyetle katlanmıştık fitne çıkmasın diye!..

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Ülkenin yöneticisine 'Allah'ın sıfatlarıyla donanmış' yakıştırması onun döneminde gerçekleşmiştir!.. "16 Nisan'da 'evet' çıkacak. Bu konuda hadis-i şerif var" uydurması onun adamlarının işidir!.. Camilerde 'evet' propagandasına hep o yol vermiştir!.. Kâbe şeklindeki pastayı, üzerinde 'Allah' yazılı pideleri mideye indirmişliği de vardır maalesef!..

Hele o Siirt'te CHP milletvekilinin "Kemal Kılıçdaroğlu salli ala Muhammed" ilahîsi yok muydu? Buna bile şahit olduk ya!.. Galiba başörtülü bacımızın üzerine pislenmesi ve camiye ayakkabıyla girilmesiyle ilgili bir türlü izleyemediğimiz görüntülerden sonraydı!..

Bu ülke Kılıçdaroğlu yüzünden neler görmedi neler!.. Lidere dokunmanın ibadet sayıldığı zamanlar… Son peygamberden sonra peygamber ilân edenler… "Birazdan Başbakan'ın görüneceği televizyonu nasıl yere koyarsınız?" diye hiddetlenen ve onu derhal bir platformun üzerine çıkararak kavmini helâktan kurtaran belediye başkanları… Başbakan kilitli kaldığında arabanın camını kırmaya yarayan balyoza ve açılışta kurdele kesmekten kullanılan makasa 'kutsal' muamelesi yapılan dönemler…

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Kabul edelim ki bu hurafelerin, iftiraların ve çarpıtmaların hepsi Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirildi!.. Doğrusu, biz kendisinin arkasını toplamaktan fazlasıyla yorulduk!.. Bir de seccadeye ayakkabıyla basması gerçekten bardağı taşıran son damla oldu!..

Özür diliyor ama özrü kabahatinden büyük!.. Yukarıda sıraladıklarımızın hiçbirisinden dolayı özür dilememişti!.. Şimdi diliyor olmasını olumlu karşılayabiliriz elbette ama çok yorulduk çok!..