Kılıçdaroğlu’nun mitingine giden yaşlı adamın oğluna imamdan tehdit: Tehdit ediyorlar camiye gidemiyorum

Kılıçdaroğlu’nun Nevşehir’deki mitingine giden yaşlı bir adamın imam tarafından tehdit edildi.

Kılıçdaroğlu’nun mitingine giden yaşlı adamın oğluna imamdan tehdit: Tehdit ediyorlar camiye gidemiyorum

Milli Gazete’nin haberine göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen çarşamba günü Nevşehir’deki mitingde konuştu.

Nevşehir’deki mitingin öne çıkan fotoğraf karelerinden biri de Karapınar’dan mitinge gelen 73 yaşındaki Ahmet Yılmaz oldu. Kalabalık arasından, birleşik parmaklarla ‘iyilik, güzellik’ anlamına gelen işaret yapan 73 yaşındaki Ahmet Yılmaz’ın bu anının fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti.

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İMAM TEHDİT ETTİ

İddiaya göre Nevşehir il merkezinde bulunan Karasoku Camii İmam Hatibi Seyfullah Eker de Ahmet Yılmaz'ın oğluna mesaj atarak tehdit etti.

Yılmaz’ın oğlunun WhatsApp’ına mesaj atan imam Eker, “Babana zarar gelmesini istemiyorsan Facebook’tan bu resmi sildirt, kaldırt" ifadelerini kullandı.

“TEHDİT EDİYORLAR, CAMİYE DAHİ GİDEMEZ OLDUM”

Saadet Partili Ahmet Yılmaz, “1969’dan bu tarafa Milli Görüş partilerine oy verdim. Erbakan hocamızın yolundan, istikametinden asla ayrılmadım. Çok seçimler gördüm. 1974 seçimlerinde Erbakan-Ecevit koalisyonunda çok güzel hizmetlere şahid olduk. O dönemde de yeşil komünist ilan ettiler. Şimdi ise Milli Görüş'ün lideri Temel Bey CHP ile anlaşarak seçim ittifakı yaptılar, bazı prensiplerde anlaştılar. Bende liderine bağlı bir birey olarak liderimizin istikametinde yola revan oldum. 13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir’e mitinge geleceğini duydum ve mitinge katıldım. Miting alanında fotoğraf çekmişler sayın Kılıçdaroğlu da o fotoğrafı paylaşmış ondan sonraki süreçte bazı kişiler bu fotoğrafı paylaşarak sosyal medyada linç kampanyası başlattılar ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyorlar, evlatlarıma mesaj atarak beni tehdit dahi ediyorlar. Bulunduğum kasabada camiye dahi gidemez oldum. Çok hakaretler duyuyorum. Tanımadığım imamlar dahi beni tehdit ediyor. Çok üzülüyorum. Yıllardır ülkesine vergisini eksiksiz ödemiş, emekli bir vatandaşım. İstediğim siyasetçinin mitingine katılma hakkına sahibim ama mitinge katıldığımdan beri bana ve aileme çok hakaret ediliyor, tehdit ediyorlar. Çok üzülüyorum. Sonuçta seçim yarışı bu. Biri kazanacak” açıklamasında bulundu.

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SUÇ DUYURUSU

Ahmet Yılmaz’ın ailesi ise pazartesi hakaret ve tehditlerde bulunanlar hakkında pazartesi günü savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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