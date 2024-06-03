Kılıktan kılığa giren ekipler uyuşturucu tacirlerini sonunda yakaladı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, kentteki uyuşturucu tacirlerine karşın takip ve denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Peşlerinde oldukları uyuşturucu tacirlerine 2 hafta boyunca fiziki takip yapan polisler, yaptıkları operasyon ile 3 uyuşturucu taciri şüphelisini yakaladı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliğine bağlı olan personeller, uyuşturucu satan zehir tacilerine yönelik operasyon için düğmeye bastı. Şüphelendikleri tacirleri 2 hafta takip eden ekipler, şüphelilere daha yakın olmak için kimi zaman çiçekçi kimi zaman markette çalışan tezgahtar olarak görev yaptı.

2 hafta bounca süren fiziki takip sonrası kurulan özel ekip, şüpheli C.B. (31), O.S. (24) ve R.G.'nin (22) merkez Yıldırım ilçesi Setbaşı mevkiindeki ikamet adresinde olduğunu tespit etti. Ekiplerin operasyonunda ikamete yapılan baskında 1 kilo 226 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet 9mm çapında ruhsatsız tabanca, 15 adet mermi, madde satışından kazanıldığı değerlendirilen bin 450 lira, 1 adet banka kartı ele geçirildi.

Bununla beraber, O.S.’nin yapılan UYAP sorgusunda 4 ayrı suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Şüphelilerden C.B. ve O.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.