Kilis’te 16 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonla Kilis merkeze bağlı Demirışık köyünde 16 kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.
29 Eylül 2023 Cuma
Kilis’te yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyonla Kilis merkeze bağlı Demirışık köyünde 16 kaçak göçmen yakalanırken, 2 organizatör gözaltına alındı.