Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü

Bölgedeki vatandaşlar binada hurdacılar bulunduğunu söyleyince enkazda arama çalışması başlatıldı ve hurdacılara ulaşıldı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti ve enkazın kısa sürede kaldırılacağını söyledi.

BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Bugün öğleden sonra bina bir anda büyük gürültüyle çöktü. Paniğe yol açan olayın ardından ihbarla bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki vatandaşlar binada hurdacılar bulunduğunu söylemesi üzerine enkazda arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra bina enkazında olduğu söylenen hurdacılara ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasında da enkazda kimseye rastlanmaması üzerine arama- kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.