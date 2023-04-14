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Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü

Kilis'te ağır hasarlı olduğu için boşaltılan Nedim Apartmanı, büyük bir gürültüyle çöktü. Olay sonrası arama kurtarma ekipleri enkazda arama çalışmaları yaptı ancak herhangi bir yaralıya rastlanmadı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 21:07
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Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü

Kilis'te depremde ağır hasar gören 6 katlı bina çöktü
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Bölgedeki vatandaşlar binada hurdacılar bulunduğunu söyleyince enkazda arama çalışması başlatıldı ve hurdacılara ulaşıldı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti ve enkazın kısa sürede kaldırılacağını söyledi.

BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Bugün öğleden sonra bina bir anda büyük gürültüyle çöktü. Paniğe yol açan olayın ardından ihbarla bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki vatandaşlar binada hurdacılar bulunduğunu söylemesi üzerine enkazda arama çalışması başlatıldı. Bir süre sonra bina enkazında olduğu söylenen hurdacılara ulaşıldı. Ekiplerin çalışmasında da enkazda kimseye rastlanmaması üzerine arama- kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

 

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