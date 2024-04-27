Kilis'te devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

Kilis-Hatay yolunun 30'uncu kilometresinde meydana gelen olayda, Mennan V.'nin kontrolündeki 79 AAJ 179 plakalı su borusu yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralılar, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.