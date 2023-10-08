Kilis’te güven ve huzur uygulaması

Kilis’te güven ve huzur uygulamasında 955 şahıs ile 289 araç sorgulanırken, 2 araca bin 902 TL para cezası kesildi. Yağma suçundan aranan 1 zanlı ilgili birimlere teslim edildi.

KAYNAK: İHA
Kilis’te güven ve huzur uygulaması

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven uygulamasını hız kesmeden devam ediyor. Genel asayişin sağlanması, kamu düzeninin devamının sağlanması, aranan şahısların yakalanması ve önleyici tedbirler amacıyla 10 sabit nokta ve 9 yaya devriye olmak üzere toplam 19 farklı noktada uygulama yapıldı. İl genelinde gerçekleştirilen uygulama sonucunda 955 şahıs ile 289 araç sorgusu yapıldı.

aw048466-01.jpgYapılan sorgulamaların ardından 2 araca toplam bin 902 TL trafik cezası kesildi. Yağma suçundan aranan 1 zanlı ilgili birimlere teslim edildi.

aw048466-02.jpgKentte, benzer denetimlerin ve okul önlerinde belirli noktalarda denetimlerin daha da sıkılaştırıldığını ve bu durumdan çok memnun olduğunu söyleyen vatandaş, "Ben bu tür uygulamalardan çok memnunun. Madde bağımlısı olanlardan çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Çocuklarım ve torunlarım okula gidiyor bende çok endişeleniyorum ama emniyet ekiplerimizi orada gördüğümden beri içim çok rahatladı. Çok teşekkür ederim, çocuğumuzu ve bizi düşünen polislerden Allah razı olsun’’ dedi.

aw048466-05.jpg

Öne Çıkanlar
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Son Haberler
Güntekin Onay'ın İsmail Kartal yorumu gündem oldu: Ne olacak merak ediyorum Spor
Güntekin Onay'ın İsmail Kartal yorumu gündem oldu: Ne olacak merak ediyorum
Yılmaz Özdil sosyal medyadan cihad çağrısı yapanlara sert çıktı: Pentagon bile bizle başa çıkamaz Gündem
Yılmaz Özdil sosyal medyadan cihad çağrısı yapanlara sert çıktı: Pentagon bile bizle başa çıkamaz
Kemal Özdeş'ten hakem Mete Kalkavan'a eleştiri: Buna çok üzülüyorum Spor
Kemal Özdeş'ten hakem Mete Kalkavan'a eleştiri: Buna çok üzülüyorum
İsrail Cumhurbaşkanı’ndan savaş açıklaması “Göz açıp kapayınca kadar bitmez” Gündem
İsrail Cumhurbaşkanı’ndan savaş açıklaması “Göz açıp kapayınca kadar bitmez”
Arsenal Manchester City'i son dakikalarda yıktı Spor
Arsenal Manchester City'i son dakikalarda yıktı
Manchester City yıkıldı. Arsenal kazandı Spor
Manchester City yıkıldı. Arsenal kazandı