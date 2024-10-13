Kilis’te motosiklet devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kilis’te motosiklet devrildi: 2 yaralı

Kilis'te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kilis'te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Resul Osman Dağı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö.'nın kullandığı 79 ABT 773 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına yuvarlandı.

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Kazada sürücü ve yanında bulunan M.Ö. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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