Kilo kaybını önleyen besinler hangileri?

KİLO KAYBININ ÖNÜNE GEÇEN GIDALAR

Dondurma:

Günde 2 top vanilyalı dondurma yemek, insan vücudunun günlük protein ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyor.

Salam:

B vitamini, demir, sodyum ve potasyum deposu Çikolatalı puding:

İngiliz Sağlık Bakanlığı, kilo kaybı yaşayanların günde 3 kez 1 hafta boyunca puding yemesini tavsiye ediyor. Bu sayede vücuttaki kan istediği protein ve mineralleri alıyor.

Peynir:

100 gramında 78 kalori bulunuyor.

Yumurta:

A,D,E ve B vitaminleri içeren yumurtadaki selenyum maddesi, bebeklerde sindirim sorunlarını çözer, yetişkinleri de kansere karşı koruyor. Günde 2 yumurta kadınların günlük protein ihtiyacının 4’te 1’ini, erkeğin ise 5’te birini karşılar.

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