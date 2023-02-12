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Kilo kaybını önleyen besinler hangileri?

Pek çoğumuz kilo vermeyi düşünürken bazılarımız da kilomuzun kaybını önlemek isteriz. Peki, bunu nasıl yapmalı neler tüketmeliyiz? İşte kilo kaybını önleyen o gıdalar…

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 15:19
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Kilo kaybını önleyen besinler...

Kilo kaybını önleyen besinler hangileri?
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KİLO KAYBININ ÖNÜNE GEÇEN GIDALAR

Dondurma:
Günde 2 top vanilyalı dondurma yemek, insan vücudunun günlük protein ihtiyacının yüzde 20’sini karşılıyor.

Salam:
B vitamini, demir, sodyum ve potasyum deposu Çikolatalı puding:
İngiliz Sağlık Bakanlığı, kilo kaybı yaşayanların günde 3 kez 1 hafta boyunca puding yemesini tavsiye ediyor. Bu sayede vücuttaki kan istediği protein ve mineralleri alıyor.

Peynir:
100 gramında 78 kalori bulunuyor.

Yumurta:
A,D,E ve B vitaminleri içeren yumurtadaki selenyum maddesi, bebeklerde sindirim sorunlarını çözer, yetişkinleri de kansere karşı koruyor. Günde 2 yumurta kadınların günlük protein ihtiyacının 4’te 1’ini, erkeğin ise 5’te birini karşılar.

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