Bozulmuş gıdayı anlamanın yöntemleri. Sağlığınızı tehlikeye atmayın

Halk TV’de yer alan habere göre; Doğru şekilde saklanmış yiyeceklerin ne kadar süreyle yenebilecekleri, her kaynakta değişik şekillerde anlatılıyor. Her yiyeceğin bir taze kalma süreci olduğu vurgulandı. Bu süreçte, yemeğin yapımı bittikten sonra giderek azalır ve bir süre sonra bozulma sürecine girer. Gıda zehirlenmesi ise bozulmuş yiyeceklerin tüketiminden meydana gelir. Peki, hangi yiyeceğin bozulduğunu nasıl anlarız? İşte detaylar…

BUZDOLABINDAKİ ÜRÜNLERİN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Yumurtaları kontrol edin. Bir yumurtanın bozulup bozulmadığını anlamanın en iyi yolu onu kırıp kötü bir koku verip vermediğine bakmaktır. Yumurta kötü bir koku yayıyorsa, büyük olasılıkla bozulmuş ve tüketim için güvenli olmadığı için hemen atın. Bozuk yumurtayı anlamanın en kolay yolu, yumurtayı kırdıktan sonra sarısını incelemektir. Eğer yumurta kırıldığı zaman sarısı dağılıyorsa, o yumurta bozuk demektir. Bir diğer yöntem ise tuzlu su testi uygulamaktır. 1 bardak suya atılan yaklaşık 25 gr tuz ile yapılan karışım içerisinde eğer yumurta batıyorsa taze demektir, fakat suyun üstüne çıkıyorsa yumurta bozulmuş anlamına gelmektedir.

Sütü içmeden önce kontrol edin. Sütünüz anormal bir dokuya, kokuya veya renge sahip olmaya başlarsa, atın. Bu değişikliklerden herhangi biri bozulduğunu ve tüketim için güvenli olmadığını gösterir. Süt, genellikle kaptaki "satış" tarihinden sonraki yedi gün içinde tüketilebilir. Eğer açılmış ve dolapta bekletilmiş bir sütün bozulmasını anlamak istersek, kokusunda ve tadında herhangi bir farklılık olmasa da sütü ısıttığınızda oluşan peynirimsi görüntü, sütün bozulduğuna işaret eden bir belirtidir.

Sümüksü hale gelirse şarküteri etini atın. Şarküteri etinizin süresinin dolup dolmadığından emin değilseniz, etin yüzeyini hissedin. Ayrıca ette herhangi bir renk değişikliği veya koyu leke olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir gri, kahverengi, yeşil veya siyah nokta bozulmanın göstergesidir ve derhal atılmalıdır.

Peynirin tadı acımsı, ekşimsi bir hal aldıysa kokusunda değişiklik varsa peynir bozulmuş demektir. Kaşar peynirinde bozulma ise küflenme şeklinde görülür.

BİR GIDANIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Belirli yiyeceklerin son kullanma tarihi geçtiğinde genellikle oldukça belirgindir, ancak dondurucu yiyecekler gibi diğer yiyeceklerle ayırt etmek biraz daha zor olabilir. İşte, bir gıdanın bozulduğu nasıl anlaşılır:

Belirli yiyeceklerin son kullanma tarihi geçtiğinde genellikle oldukça belirgindir, ancak dondurucu yiyecekler gibi diğer yiyeceklerle ayırt etmek biraz daha zor olabilir. Genel olarak konuşursak, kötü kokulu veya dokusu değişmiş yiyecekler bozulur ve tüketilmemelidir. Bazı genel kurallar ve yönergelerle, donmuş veya kiler gibi daha zor türler de dâhil olmak üzere yiyeceklerin süresinin ne zaman dolduğunu öğrenebilirsiniz. Sizler için bozulmuş ürün nasıl anlaşılır anlattık. İşte, bozulan ürün nasıl anlaşılır:

KİLER VE ODA SICAKLIĞINDAKİ ÜRÜNLERİN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Teknik olarak hala güvenli olmalarına rağmen, bayat yiyecekler, asal dönemini geçtiğini gösterir. Bayat yiyecekler, yiyeceğin ne olduğuna bağlı olarak eskisi kadar gevrek veya yumuşak olmayacaktır. Lezzet kalitesinden ödün verilmiş olsa da, yemek hala güvenlidir. Yiyecekleri doku değişikliği açısından inceleyin. Rafta stabil gıdaların çoğu süresiz olarak güvenlidir, ancak dokuda bir değişiklik fark ederseniz kaliteden ödün verilebilir. Yiyeceklerin bozulmamış olup olmadığından hala emin değilseniz, bir nefes alın. Garip veya kötü bir koku fark ederseniz, o yiyeceği atmak isteyebilirsiniz.

İçerideki yiyecek küflü veya berrak olması gerektiği halde bulanık görünüyorsa, atın. Kutu veya kavanozun içinde hoş olmayan bir koku veya gaz olduğunu fark ederseniz, atın.

Bozulmuş konserve yiyecekler, ölümcül olabilen bakteriler içerebilir. Konserve yiyeceklerinizde olağandışı bir şey fark ederseniz çok dikkatli olun.

Ekmeğin bozulduğunu anlamak için en ufak bir küf görmeniz yeterlidir. Eğer ekmeğinizde en ufak bir küf görüyorsanız ekmeği yemeyin.

Eğer meyveniz hamurumsu veya pütürlü hale geldiyse bu muhtemelen onu yememeniz gerektiğinin bir göstergesi. Meyvenin bozulduğunun diğer göstergeleri arasında renk değişimi, kötü koku, soyulan kabuğunun buruşmuş olması sayılabilir. Islak kenarları arayın. Yapraklı sebzeler, bozulduklarında ıslak ve/veya yapışkan hale gelir. Çok uzun süre bırakılırsa, kahverengiye dönmeye ve sümüksü bir kaplama oluşturmaya başlarlar. Kaçınılmaz olarak bozuldukları için buna benzeyen yapraklı sebzeleri atın.

Küf, sebze veya meyvelerinizin bozulduğunun kesin bir göstergesidir. Küf genellikle bulanık beyaz, yeşil veya koyu renkli bir nokta veya benek gibi görünür. Küf, sizi hasta edecek veya zehirli olabilecek bakteriler içerebilir. Riske atmayın. Gevşek sapları arayın. Gevşek gövdeler, bitkinin hücre duvarlarındaki turgor basıncının kaybı nedeniyle bitkinin genel olarak solmasının göstergesidir. Hücre duvarları nem kaybettikçe içe doğru çökerek yaprakların ve gövdelerin solmasına neden olur. Yeşilleri veya sebzeleri bir lavaboya veya büyük bir buzlu su kabına 15-30 dakika koyun. Lavaboyu veya kabı boşaltın ve sebzeleri veya yeşillikleri kurulayın. Fazla nemi emmek için buzdolabında kuru kağıt havlularla plastik bir torbada saklayın. Bu, sebzelerin çok çabuk bozulmasını önleyecektir.

Ayrıca havuçlar eskisinden daha yumuşak ve daha soluk turuncuysa, bozulma belirtilerini de fark edeceksiniz.

Üzümler "sönecek" ve duygusal ve yumuşak hale gelecektir.

Narenciyeler bozulduklarında üzerinde küf oluşur ya da yumuşayıp sönük bir görünüm alabilirler.

Domatesler buruşacak ve kuruyacaktır.

Turpgillerden sebzelerde renk değişikliği olup olmadığını inceleyin.

Dondurucudaki Ürünlerin Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Dondurucu yandığını görürseniz atın. Dondurucu yanması, donmuş gıdanın nemini kaybetmesi sonucu gıdaların içinde buz kristalleri veya don oluşmasıdır.

Dondurucu yanığı olan yiyecekler teknik olarak hala güvenlidir, ancak doku ve lezzet muhtemelen büyük ölçüde değişmiştir ve tadı tazeymiş gibi iyi olmayabilir.

Dondurucu yanması genellikle su moleküllerinin gıdadan dışarı çıkmasına izin verecek kötü paketlemenin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Yiyecekleri dondurmadan önce iyice paketleyerek dondurucunun yanmasını önleyin.

Yiyecekleri en fazla üç ila dört ay donmuş halde tutun. Çok daha uzun süre bırakılırsa, dondurucu yanmasına karşı hassastır ve doku tehlikeye girer. Bu, çiğ, pişmiş veya bir şekilde hazırlanmış yiyecekler için geçerlidir. Poşeti tamamen kapatıp dondurucuya koymadan önce plastik bir torba kullanarak ve içindeki tüm havayı sıkarak yiyeceklerinizi daha iyi koruyabilirsiniz.

Dondurulmuş eti inceleyin. Eti açın ve koklayın. Kötü veya hoş olmayan kokuyorsa, bozulmuştur. Hala emin değilseniz, buzdolabında iki günden fazla çözmeyin. Çözüldükten sonra yapışkanlığını kontrol etmek için ete dokunun. Dokunulduğunda yapışkan veya yapışkan bir his veriyorsa büyük ihtimalle bozulmuştur ve tüketilmemelidir. Et satın aldığınızda, birkaç gün içinde kullanın veya bu süre içinde kullanmayı düşünmüyorsanız hemen dondurun. Etinizi buzdolabında bundan daha uzun süre beklettiyseniz, herhangi bir koku veya renk değişikliği olup olmadığını kontrol edin. Yapışkan ve göze çekici gelmeyen olmasının yanı sıra, bozulduğunda yeşilimsi-kahverengi de olabilir. Durumun böyle olduğunu fark ederseniz hemen atın.

Etin renginde değişiklik olup olmadığını kontrol edin. Soluk veya koyulaşan renk bozulmanın göstergesi olabilir.