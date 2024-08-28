Kilo verme ilaçlarının fiyatları düşüyor

Eli Lilly, Zepbound'un en düşük iki dozu olan 2,5 ve 5 miligramı, artık önemli ölçüde daha düşük fiyatlara tek dozluk flakonlar halinde üretileceğini açıkladı. Bu, tek dozluk flakon kullanan hastaların ilacı çekmek için otomatik enjektör kalemi yerine bir şırınga kullanması gerekeceği anlamına geliyor.

Açıklamaya göre, 2.5 mg'lık dozun bir aylık maliyeti 399 dolar, 5 mg'lık dozun bir aylık maliyeti ise 549 dolar olacak.

Daha düşük fiyatlar yalnızca tek dozluk flakonlar ve şirketin tele sağlık programı olan LillyDirect aracılığıyla mevcuttur. Tek dozluk flakonları almak için LillyDirect'i kullanan hastaların ilacı kendileri ödemeleri gerekecek.