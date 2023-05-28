Bazı besinler sindirim sistemini düzenleyici ve yağ yakıcı özelliği sayesinde kilo vermeye yardımcı olurlar. Peki, kilo vermeyi kolaylaştıran besinler neler? Hangi besinler yağ yakıyor?

Kilo verebilmek için dengeli ve sağlıklı beslenmeniz gerekir. Özellikle bazı besinler kilo verme süreçlerini daha hızlı hale getirebilir. Vücuttaki yağları yakan, ödem ve toksinleri atan bu besinler sindirim sisteminin en büyük dostu. Kilo vermeyi kolaylaştıran besinleri sizler için derledik.

HANGİ BESİNLER YAĞ YAKIYOR?

1- KABAK

Kabak antioksidan açısından zengindir. Besin değeri yüksek olan kabak zayıflatan yiyecekler arasında yer alır. Kabak yaklaşık 80 kalori içermesine rağmen, vitamin ve mineraller bakımından yüksektir.

Vücudun A vitamini yapmak için kullandığı bir karotenoid olan beta-karoten, balkabağına parlak turuncu rengini verir. 100 gram çiğ balkabağı sadece 26 kalori içerir, bu nedenle balkabağı herhangi bir kilo verme diyetine harika bir katkı sağlar.

2- CEVİZ

Ceviz doymamış yağlar bakımından yüksek bir yiyecek olduğu için harika bir atıştırmalık görevi görür. Ceviz tüketimi özellikle gün boyu yaşanan açlık krizlerini giderir. Ani açlık krizlerini önleyen ceviz, fazla kalori almanın engeller.

Ceviz pek çok kuruyemişten daha fazla antioksidan içerdiği için sağlığa da çok faydalıdır. Ceviz yiyerek gün boyu enerjinizi de koruyabilirsiniz.

3- TATLI PATATES

Tatlı patatesin kalori oranı düşük olduğu için kilo vermek isteyenler tarafından rahatlıkla tüketilebilir.

Tatlı patates bir kök sebze olarak bilinir. Bu sebeple tatlı patatesin lif oranı yüksek olur ve içerisinde bol miktarda su barındırır. Tatlı patatesin sindirimi de kolaydır.

Tatlı patatesten yapılan bir püre sadece 249 kaloriye sahip olmasına rağmen, tüm faydasının vücudunuza geçmesini sağlar.

4- NOHUT

Nohut kilo vermeye yardımcı olan protein ve lif bakımından yüksek bir besin olarak bilinir. Nohut protein dolu bir besin olduğu kadar lezzetiyle de çok sık tercih edilir.

Nohut çorbalara ve salatalara harika katkı sağlar. Mükemmel bir lif kaynağı olan nohutun sindirimi de oldukça kolay olur. Bu sebeple kilo vermeye karar verdiyseniz beslenme listenize mutlaka nohutu ekletin.

5- MERCİMEK

Mercimek de protein ve lif açısından oldukça zengin olduğu için kilo vermenize yardımcı olur.

Bu protein dolu besin yüksek lif oranı sayesinde sindirim sisteminizin düzenli çalışmasını sağlar. Ayrıca mercimek gün boyu tokluk hissi verdiği için ani açıklık krizlerini engeller. Mercimeği salatalarda ve yemeklerde tüketebilirsiniz.