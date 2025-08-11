Kilolu doğan bebek sağlıklıdır inanışı çürüdü mü? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Dünya genelinde yapılan bilimsel araştırmalar, iri doğan bebeklerin şeker hastalığı riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Gebelik diyabeti, annenin kan şekeri düzeylerinin bebeğe geçmesiyle iri bebek doğumlarına yol açarken, bu durum yenidoğanlarda kan şekeri düşüklüğü, solunum problemleri ve uzun vadede tip 2 diyabet riskini artırdı.

Uzmanlar, anne adaylarının gebelik sürecinde düzenli kontrollerle bu riskleri en aza indirebileceğini vurguladı.

GEBELİK DİYABETİ VE İRİ BEBEK İLİŞKİSİ

Gebelik diyabeti, hamilelik sırasında ortaya çıkan ve her 10 anne adayından 1’ini etkileyen yaygın bir sağlık sorunu.

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanları, “Gebelik şekeri, anne kanındaki yüksek şekerin bebeğe geçmesiyle aşırı insülin üretimine neden olur. Bu, bebeğin normalden büyük doğmasına yol açar. İri bebekler, doğum travması, erken doğum ve yenidoğan döneminde hipoglisemi riskiyle karşı karşıya” dedi.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, 4 kilo ve üzeri doğan bebeklerde diyabet riskinin %30 oranında arttığını gösterdi.

Leeds Üniversitesi’nden Dr. Diane Threapleton, “İri bebekler, kan şekeri düşüklüğü, sarılık ve solunum problemleri gibi komplikasyonlarla karşılaşabilir. Bu durum, çocukluk ve yetişkinlik döneminde kronik hastalık riskini artırıyor” diyerek ebeveynleri uyardı.

Bebeklerin zekası anne karnında tespit edilecek

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Kanada’daki McGill Üniversitesi ve ABD’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, İngiltere Biyobankası verilerini inceleyerek gebelik ve erken çocukluk döneminde şeker tüketiminin sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerini araştırdı. Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, gebelik döneminde düşük şeker alımına maruz kalan bebeklerde tip 2 diyabet riski %35 oranında azalıyor.

Araştırmanın baş yazarı Tadeja Gracner, “Anne karnındaki ilk 1.000 gün, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının temeli açısından kritik. Yüksek şeker tüketimi, bebekleri obezite ve diyabete yatkın hale getiriyor” dedi.

Imperial College London’dan Prof. Majid Ezzati ise, “Obezite ve diyabet, artık sadece gelişmiş ülkelerin değil, tüm dünyanın sorunu. İri bebeklerin sağlık riskleri, gebelik diyabetinin kontrol altına alınmasıyla önlenebilir” diyerek düzenli tarama testlerinin önemine dikkat çekti.

GEBELİK ŞEKERİ TESTİ TARTIŞMALARI

Avrupa Endokrin Derneği üyesi Prof. Jens Sandahl Christiansen da, testin zararlı olmadığını vurguladı:

“Gebelik şekeri testi, zararlı gestasyonel diyabet ile zararsız glikozüriyi ayırt etmek için gerekli. Bu, anne ve bebeğin sağlığını korumak için kritik bir adım.”

Bebeklerde böbrek taşı şoku! Kapalı tedaviyle yeni umut

UZMANLARDAN EBEVEYNLERE ÖNERİLER

Uzmanlar, gebelik diyabetinin önlenmesi için anne adaylarına sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz önerdi.

Uzmanlar, “Doğum sonrası kan şekeri ölçümleri, kalıcı diyabet riskini belirlemek için hayati. Sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, bu riski önemli ölçüde azaltabilir” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ise, “Gebelik şekeri, iri bebek gelişimine neden olabilir. Bu bebeklerde solunum sıkıntısı ve akciğer gelişim problemleri görülebilir. Düzenli takip ve gerekirse insülin tedavisi, riskleri en aza indirir” şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Obezite Sağlık İttifakı, hükümetleri bebek mamalarındaki şeker ve işlenmiş içeriklerin kontrolü için daha sıkı düzenlemeler yapmaya çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü Beslenme Sorumlusu Francesco Branca, “Sağlıklı bir yaşam doğumdan başlar. Bebek maması reyonları, çocukları obeziteye sürükleyen ürünlerle dolu. Acil reform gerekli” dedi.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, iri bebeklerin şeker riski ve gebelik diyabetinin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Anne adaylarının bilinçli beslenme ve düzenli sağlık kontrolleriyle bu riskleri azaltması, sağlıklı nesiller için kritik önem taşıdı.